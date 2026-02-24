Más Información

La presidenta anunció que este año se ampliará la a 1 millón de jóvenes de educación superior; la ayuda fue originalmente planeada para apoyar a estudiantes en .

En su conferencia matutina de este martes, la mandataria afirmó que los recursos para ampliar a los beneficiarios de la beca se obtendrán del pago de impuestos que realizó .

“Les doy una noticia adicional. La beca Gertrudis Bocanegra, que hoy es solamente para estudiantes de educación superior en Michoacán, va a alcanzar este año a 1 millón de jóvenes en educación superior”, dijo la Mandataria federal.

“¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso para los , pues de pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos. Más becas, más escuelas, más deportivos, más actividades culturales. Todo para las y los jóvenes de México, porque los jóvenes están transformando”, dijo Sheinbaum.

A finales de enero, Salinas Pliego pagó 10 mil 400 millones de pesos de un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que debe entregar al , en un acuerdo de 18 mensualidades.

