La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que este año se ampliará la beca para transporte Gertrudis Bocanegra a 1 millón de jóvenes de educación superior; la ayuda fue originalmente planeada para apoyar a estudiantes en Michoacán.

En su conferencia matutina de este martes, la mandataria afirmó que los recursos para ampliar a los beneficiarios de la beca se obtendrán del pago de impuestos que realizó Ricardo Salinas Pliego.

“Les doy una noticia adicional. La beca Gertrudis Bocanegra, que hoy es solamente para estudiantes de educación superior en Michoacán, va a alcanzar este año a 1 millón de jóvenes en educación superior”, dijo la Mandataria federal.

“¿De dónde viene este recurso? Todo este recurso para los jóvenes, pues de pago de una persona que finalmente pagó sus impuestos. Más becas, más escuelas, más deportivos, más actividades culturales. Todo para las y los jóvenes de México, porque los jóvenes están transformando”, dijo Sheinbaum.

A finales de enero, Salinas Pliego pagó 10 mil 400 millones de pesos de un total de 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos que debe entregar al SAT, en un acuerdo de 18 mensualidades.

