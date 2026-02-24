El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que se registraron 27 ataques directos contra autoridades.

En Jalisco hubo seis agresiones en las que perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un elemento de la Fiscalía General del Estado. Además, falleció una mujer ajena a los hechos y 30 presuntos integrantes de la delincuencia organizada murieron en los enfrentamientos.

En Michoacán se reportaron tres agresiones adicionales, con un saldo de cuatro presuntos delincuentes abatidos y 15 elementos de seguridad lesionados.

El titular de la SSPC indicó que 70 personas fueron detenidas en siete estados como parte de las acciones para contener la violencia generada tras el abatimiento del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Además, hubo un total de 85 bloqueos carreteros en al menos 11 entidades del país.

“Derivado del operativo de alto impacto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional en la zona boscosa del municipio de Tapalpa, Jalisco, se registraron reacciones violentas por parte de un grupo criminal en diferentes entidades del país, principalmente bloqueos carreteros, quema de vehículos, ataques a gasolinerías, establecimientos e instituciones bancarias”, señaló.