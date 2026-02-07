La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la Beca Gertrudis Bocanegra para las y los estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos.

Durante la inauguración de la primera etapa de la Unidad Académica de Soledad Graciano Sánchez de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Sheinbaum Pardo aseguró que con la llegada de la autonombrada cuarta transformación "reivindicamos el derecho a la educación".

Al señalar al periodo neoliberal de una privatización de la educación, la Mandataria federal destacó que su gobierno construye más universidades y más preparatorias.

Foto: Presidencia

"Ayer estuvimos en Michoacán, ahí creamos una beca para los estudiantes de educación superior, porque se tiene una beca en la media superior y después ya no hay beca para los estudiantes de superior.

"Entonces, decidí en Michoacán tener una beca con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una beca para los estudiantes de universidad que es la misma de preparatoria; es para transporte escolar, en realidad es para ayudarles al transporte escolar y algunos pequeños gastos", explicó.

"Pues hoy doy la noticia que todos los estudiantes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos van a tener la beca Gertrudis Bocanegra", anunció.

Foto: Presidencia

Agradecen apoyo de Sheinbaum en el tema de educación

El gobernador Ricardo Gallardo agradeció la visita de la Presidenta y la inauguración del plantel educativo "para que a los jóvenes potosinos les vaya mejor".

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó las becas para las y los estudiantes de todo el país, como la Rita Cetina, además de la construcción de más preparatorias y universidades.

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, destacó las tecnologías en estas universidades, como robótica e inteligencia artificial: "Necesitamos formar expertos en los temas".

Presidenta Claudia Sheinbaum junto al gobernador Ricardo Gallardo en la Universidad Rosario Castellanos en SLP (07/02/2026). Foto: Presidencia

Alma Herrera Márquez, rectora de la Universidad Rosario Castellanos, destacó que la institución se suma a "un gran proyecto de nación".

"Hoy estamos en mil 143 municipios de todo el país, en 17 de los 36 prioritarios, con el fin de poder participar en los programas de atención a las causas. A nivel nacional tenemos casi 80 mil estudiantes de licenciatura y posgrado", explicó.

"¡Homologación!" y "¡Claudia, escucha, telesecundaria está en la lucha!", gritaron algunas personas manifestantes en el evento que exigían "dignidad magisterial" y pagos.

"De las últimas veces que estuve aquí, dije que se iba a arreglar lo de telesecundarias y se va a arreglar", respondió la titular del Ejecutivo federal.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se anunció está Beca para estudiantes del estado de hasta 29 años cumplidos que cursan estudios en instituciones de educación superior consideradas "susceptibles de atención".

El apoyo consiste en mil 900 pesos que se entregan bimestralmente durante los 10 meses de cada ciclo escolar, por un máximo de 45 meses. En el caso de estudiantes de Medicina, la beca podrá otorgarse hasta por 55 meses.

