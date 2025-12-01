Más Información

Sheinbaum asegura que salida del fiscal Gertz Manero fue acordada; "inicia una nueva etapa" en FGR, dice

La mañanera de Sheinbaum, 1 de diciembre, minuto a minuto

Diputados y senadores se dan Navidad de 208 mdp

Grecia Quiroz responde a ataques en su contra; "si los perros ladran, es señal de que vamos muy bien", dice

Semifinales Apertura 2025: Quedan definidos los cruces de la Liga MX

Blinda Plan Michoacán a la ruta del limón

En el marco del , el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, anunció que este mes de diciembre iniciará el proceso de inscripción para la , un apoyo destinado exclusivamente a jóvenes michoacanos para cubrir gastos de transporte público.

En conferencia de prensa de la presidenta , León Trujillo informó que la prioridad inmediata es atender a una matrícula de 98 mil 569 estudiantes de educación superior, de los cuales ya han sido contactados 41 mil 336 alumnos, equivalente al 41% del total. Se prevé alcanzar el 100% esta semana.

Durante las asambleas informativas se detallará el monto de la beca, así como el proceso de registro, que se llevará a cabo del 15 al 21 de diciembre a través de la plataforma . Una vez concluido el registro, en enero iniciará la entrega de tarjetas para los nuevos becarios.

El coordinador también destacó el avance en la reposición de tarjetas vencidas de para garantizar que ningún estudiante enfrente dificultades al cobrar sus apoyos.

León Trujillo alertó sobre la presencia de redes apócrifas que difunden calendarios falsos, por lo que se puso en operación un canal oficial de WhatsApp. Reiteró que todos los trámites son gratuitos.

Por su parte, Pamela López Ruiz, directora general del programa, informó que en 2025 se destinaron 25 mil millones de pesos para beneficiar a 8.1 millones de estudiantes mediante subsidios entregados directamente a los comités escolares.

Tan solo en educación básica se dispersaron recursos a 68 mil 11 escuelas, incluidas 16 mil 796 secundarias públicas, con una inversión de 5 mil 128 millones de pesos. En nivel medio superior, 6 mil 239 planteles recibieron apoyos equivalentes a 4 mil 576 millones de pesos.

López Ruiz anunció que la última dispersión del año —por 238 millones de pesos— se realizará en Puebla y , entidades que retrasaron operaciones por afectaciones climáticas. Añadió que el programa prevé un esquema de atención sexenal que permitirá cubrir de manera estratégica planteles de educación básica, especial y media superior hasta tres veces durante el sexenio.

Las autoridades federales subrayaron que estos programas constituyen la columna vertebral de la política social del gobierno y que para 2025 se espera alcanzar la cifra histórica de 1 billón de pesos en inversión social, reflejo —afirmaron— de una gestión honesta y una recaudación eficiente.

