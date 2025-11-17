Tras la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, anunció que el próximo lunes 24 de noviembre comenzará la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de mil 900 pesos destinado al transporte de estudiantes de educación superior en Michoacán.

León Trujillo explicó que esta nueva beca forma parte de las acciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar el acceso de jóvenes michoacanos a la educación superior, como parte de la estrategia integral de pacificación en el estado.

Como parte de la estrategia del Plan Michoacán, el funcionario confirmó el inicio de las asambleas para la beca Gertrudis Bocanegra a partir del 24 de noviembre.

Lee también Dan 82 años de prisión a Alfonso Miranda Gallegos, exdiputado de Morelos; se le acusa de secuestro y delincuencia organizada

Equipos de la coordinación visitarán 121 escuelas para dialogar con más de 98 mil estudiantes de educación superior, a quienes se destinará el apoyo de ,900 pesos para transporte.

León Trujillo informó que inició la reposición de 744 mil 476 tarjetas vencidas del Banco del Bienestar, con el fin de evitar retrasos en el cobro de los apoyos.

“Estamos haciendo una sustitución de tarjetas vencidas para que todas y todos puedan cobrar sin contratiempos sus becas”, apuntó.

En suma, la Coordinación Nacional de Becas registra ya más de 13 millones de beneficiarios en los tres niveles educativos, lo que representa una inversión superior a 73 mil millones de pesos.

León Trujillo informó que, tras concluir el procesamiento del padrón, la apertura de cuentas y el etiquetado de las tarjetas del Banco del Bienestar, la entrega de plásticos para nuevos beneficiarios iniciará el 25 de noviembre.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr