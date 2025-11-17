Tras el llamado de la Generación Z a una nueva movilización para este jueves 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que van a esperar el desarrollo de esta semana, pero aclaró que no van a caer en confrontaciones.

“Vamos a ver, nuevamente les digo: no hay que caer en la provocación y la violencia. Todos aquellos que la están promoviendo hacen muy mal al país y se hacen mal a sí mismos. Entonces, no caer en la provocación; vamos a ver cómo se desarrollan estos días”, señaló la mandataria.

Cuestionada sobre una imagen viral donde se observa a un hombre portando la bandera de México en medio de un choque entre manifestantes y policías, Sheinbaum pidió prudencia y advirtió sobre la dificultad para verificar contenido generado con inteligencia artificial.

“Pregunté desde ayer que pudieran revisar. Ahora, con la inteligencia artificial es muy complejo distinguir qué es verdad y qué no. Estuve viendo un rato las redes —muy violentas, por cierto— y también llevan la violencia ahí. Hay muchísima inteligencia artificial de sucesos que en realidad no ocurrieron, pero los construyen. Entonces hay que ver si esta imagen es real o no”, explicó.

Además, adelantó que el gobierno capitalino y la policía de la Ciudad de México ofrecerán una conferencia de prensa para informar sobre el desarrollo completo de la marcha y los incidentes registrados durante varias horas de movilización.

Respecto a la actuación de la policía capitalina, Sheinbaum afirmó que cualquier posible abuso será investigado, pero subrayó que también deben revisarse las agresiones contra los elementos de seguridad.

“Estas imágenes contra la policía son muy fuertes, muy fuertes. La policía de la ciudad, mismo el 2 de octubre, enfrentó mucha provocación. Y ahora, con estos grupos, se tiene que investigar quiénes son, de dónde vienen y si les pagan, porque es muy importante”, declaró.

La presidenta recordó que los policías capitalinos solo portan escudos, sin toletes ni otros instrumentos ofensivos.

“Estos golpes que recibió la policía, y la cantidad de policías que fueron agredidos, no está bien. El objetivo era golpearlos para que respondieran, para montar esta idea de que en México hay represión a los jóvenes, y no, no hay represión. Si alguien abusó, se tiene que investigar; la policía tiene sus propios mecanismos”, añadió.

También destacó que entre las personas agredidas hubo numerosas mujeres policías y cuestionó por qué ese aspecto no se visibiliza con la misma fuerza que otras narrativas difundidas en redes.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr