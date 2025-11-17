Más Información

Sheinbaum: claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato; quien la propuso fue AMLO, dice

Diputados faltan… hasta en home office; abusan de justificantes

Sheinbaum acusa grupo “muy violento” en marcha Z; jóvenes mexicanos no son violentos, dice

Generación Z convoca una segunda marcha: ¿cuándo y dónde será?

Casinos digitales elevan riesgo de lavado de dinero

Tras la consigna en la de una revocación de mandato, la presidenta insistió en que se va a sujetar a esta figura que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “nunca vamos a ser una carga para el pueblo”.

“La revocación de mandato es una consigna nuestra, quien la propuso fue el presidente , quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador y claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato porque eso dice la Constitución.

“Nunca vamos a ser una carga para el pueblo, nunca”, expresó la titular del Ejecutivo federal al destacar los .

“Nosotros vamos a seguir trabajando, y la revocación de mandato fue nuestra. ¡Imagínense! Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos, no, es una decisión nuestra”, agregó.

Recordó que en el 2027 habrá elecciones y el año siguiente será un año “movidito” porque se acerca el periodo electoral: “¡Que diga el pueblo lo que quiere!”.

