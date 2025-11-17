Tras la consigna en la marcha de la Generación Z de una revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en que se va a sujetar a esta figura que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia mañanera de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “nunca vamos a ser una carga para el pueblo”.

“La revocación de mandato es una consigna nuestra, quien la propuso fue el presidente López Obrador, quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador y claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato porque eso dice la Constitución.

“Nunca vamos a ser una carga para el pueblo, nunca”, expresó la titular del Ejecutivo federal al destacar los programas de Bienestar.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, y la revocación de mandato fue nuestra. ¡Imagínense! Ahora resulta que la trae la oposición como si hubiera sido demanda de ellos, no, es una decisión nuestra”, agregó.

Recordó que en el 2027 habrá elecciones y el año siguiente será un año “movidito” porque se acerca el periodo electoral: “¡Que diga el pueblo lo que quiere!”.

