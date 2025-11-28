Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, tras el asesinato del alcalde Carlos Manzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó junto a la Secretaría de Gobernación (Segob), el inicio de las Ferias del Bienestar, y de las visitas Casa por Casa, de la Secretaría de Bienestar para levantar el censo de necesidades prioritarias.

En su conferencia mañanera de este viernes 28 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum destacó la presencia de todas las instituciones públicas federales, estatales y municipales en los municipios de Michoacán.

¿Qué son las Ferias del Bienestar?

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, resaltó las Ferias del Bienestar como una estrategia para atender a la población en esta entidad: “Una estrategia integral que reconoce que la paz no se impone con la fuerza, se construye con las personas, con las comunidades y con el trabajo cotidiano de quienes aman la tierra”. Apuntó que trabajan 53 dependencias “con disposición y entrega” en territorio.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. Foto: Fernanda Rojas/EL UNIVERSAL

Mencionó que esta estrategia incluye jornadas de servicios de salud, capacitación, empleo, actividades deportivas, culturales y recreativas para jóvenes y adolescentes, la recuperación de espacios públicos y la integración de los comités de paz y consejos de paz y justicia cívica.

Destacó el inicio del programa Sí al Desarme Sí a la Paz en la Catedral Metropolitana de Morelia, donde se recibieron 15 armas cortas, dos armas largas y seis granadas, así como los Tianguis de Bienestar.

“La suma de esfuerzo nos permitirá construir un Michoacán con paz y justicia”, expresó la secretaria de Gobernación.

Bienestar visita Casas por Casa

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría de Bienestar, señaló que en las visitas Casa por Casa se aplica un cuestionario para conocer las necesidades de las michoacanas y los michoacanos.

“Vamos a visitar los 113 municipios (...). Llevamos visitados 95 municipios y hemos realizado poco más de 129 mil visitas”, puntualizó Montiel.

Ariadna Montiel, secretaria de Bineestar. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

“Estamos haciendo esta visita también para explicarles cuál es el Plan Michoacán y en qué consiste, y estar muy cerca de la gente, escuchando sus planteamientos”, dijo Montiel.

