Uruapan, Michoacán.- El grupo de escoltas, responsables de la seguridad personal del presidente de Uruapan, Carlos Alberto Manzo, fueron elegidos por quien fuera su director de Seguridad Pública Municipal, José Manuel Jiménez Miranda, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.

Jiménez Miranda está relacionado a la misma causa penal que la de los otros siete escoltas a los que esta madrugada, un juez les dictó vinculación a proceso por el delito de homicidio doloso calificado, en su modalidad de Omisión por Comisión.

El cuerpo de escoltas, fue detenido el pasado 21 de noviembre, cuando se encontraban al interior de la Casa de la Cultura, en pleno centro de Uruapan.

Quién, a pesar de que fue requerido por las instancias judiciales y de procuración de justicia por el mismo caso, fue el coordinador de escoltas, José Manuel Jiménez Miranda.

Como director municipal de Seguridad Pública, el coronel retirado del Ejército Mexicano, fue denunciado por su esposa por violencia intrafamiliar, luego de que este la golpeara y la agrediera psicológicamente.

Eso le costó dejar el cargo y tras llegar a un acuerdo conciliatorio con su pareja, Jiménez Miranda fue nombrado por Carlos Manzo, como su “jefe de escoltas”, lo que le permitió continuar con la selección de elementos para ese grupo de guardias personales.

