Vinculan a proceso a "El Licenciado" y a los 7 escoltas de Carlos Manzo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha, de empresario multipremiado, condecorado a imputado

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Crisis en CIDE, reactivada; piden destituir a Tellaeche

Morelia.- Luego de casi 18 horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a los siete escoltas de Carlos Alberto Manzo Rodríguez y al presunto operador de la logística del asesinato del .

Luego de desahogar las defensas, todos los datos de prueba, el juzgador determinó la vinculación a proceso de los siete elementos de Seguridad Pública municipal, que conformaban el cuerpo de escoltas del presidente municipal muerto a tiros el pasado 1 de noviembre.

Los implicados son acusados de Homicidio Calificado en su modalidad de Omisión por Comisión.

Con relación a Jorge Armando "N", "El Licenciado", el juez consideró que hay pruebas suficientes para vincularlo a proceso por los delitos de Homicidio Doloso Calificado y Lesiones Calificadas, en agravio de Carlos Manzo y dos civiles, respectivamente.

El juez de la causa les dictó como medidas cautelares a los acusados, la continuidad de la prisión preventiva oficiosa.

El juez también fijó tres meses para la investigación complementaria y que el proceso no podrá durar más de 2 años.

afcl/mcc

