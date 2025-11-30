Luego de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador concluyó su sexenio en la silla Presidencial y se retiró de la vida pública, este domingo 30 de noviembre reapareció en redes con dos propósitos claros, presentar su libro "Grandeza" y mostrar su apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A lo largo de un video de casi una hora donde habló brevemente de su retiro y sobre lo que trata "Grandeza", el exmandatario federal no dejó pasar la oportunidad de reafirmar su respaldo y de llamar a la ciudadanía a que la apoyen.

Por lo que EL UNIVERSAL recopiló las frases de apoyo hacia la Mandataria federal durante su discurso.

"No hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta"

En primera instancia, López Obrador llamó a la unidad y afirmó que no hay que hacerle sombra a la Presidenta y aseguró que ella es quien conduce al país.

"No hay que hacerle sombra a nuestra Presidenta. Ella es la que conduce y lo está haciendo muy bien. No hay que dividirnos", expresó.

"Es temporada de zopilotes"

Continuando con su discurso, el expresidente López Obrador dijo que hay que apoyar "mucho, mucho, mucho" a la Presidenta, pues todavía es temporada de zopilotes, por lo que refrendó su apoyo y volvió a llamar a que se apoye a la Mandataria federal.

"Hay que apoyar mucho, mucho, mucho a la Presidenta, porque todavía es temporada de zopilotes, buitres y hay halcones [...] apoyar mucho a la Presidenta", mencionó.

"La mejor Presidenta del mundo"

En una breve crítica hacia los "conservadores", el expresidente aseveró que Claudia Sheinbaum es la mejor presidenta del mundo, aunque, apunto que, los conservadores preferirían un presidente de mano dura.

"Les estoy diciendo que es la mejor presidenta del mundo, Claudia Sheinbaum, y un conservador, seguramente ahorita, si ve esto, si escucha esto, expresarlo, diría: 'no, no, no, el mejor presidente del mundo es el de la mano dura'", apuntó.

"Si la acosan, salgo"

López Obrador aseguró que ya se encuentra retirado; sin embargo, expresó que existen tres razones por las cuales saldría a la calle de nuevo, y una de ellas es defender a Claudia Sheinbaum.

El tabasqueño refrendo nuevamente su apoyo a la titular del Ejecutivo y mostró su apoyo afirmando que en caso de que hubiera un intento de golpe de Estado o incluso si es acosada, saldría para respaldarla.

"Saldría también para defenderla a ella (Claudia Sheinbaum). Si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, salgo".

