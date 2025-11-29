Sheinbaum supervisa Tren Maya de carga en Quintana Roo; destaca que bajarán los precios en productos

La presidenta Claudia Sheinbaum compartió en sus redes un video de la supervisión que hizo al Tren Maya de carga: "Es indispensable y lo construye el agrupamiento Felipe Ángeles, un orgullo".

Al encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen, Quintana Roo, aseguró que el Tren Maya de carga "ya va avanzado", y habrá más distribución de gasolina y bajarán los precios en el sureste del país.

“Y nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga, ya va avanzado. Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga.

La presidenta Claudia Sheinbaum supervisa Tren Maya de carga en Quintana Roo. Foto: Especial

Supervisamos la construcción del Tren Maya de carga en Cancún, Quintana Roo. pic.twitter.com/4yBhQOtArl — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 30, 2025

Sheinbaum supervisa Bachillerato Tecnológico Industrial en Quintana Roo

"¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país”, comentó.

En su gira por Quintana Roo de este sábado 29 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la supervisión del Bachillerato Tecnológico Industrial de Quintana Roo.

“Una preparatoria más en Cancún. Que ningún joven se quede sin estudiar. Viva la educación pública”, expresó la mandataria federal.

Acompañada de la gobernadora Mara Lezama; de Mario Delgado, secretario de Educación Pública; de Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar; y de Citlalli Hernndez, secretaria de Mujeres, la titular del Ejecutivo federal entregó tarjetas de la beca Benito Juárez en el CBTIS 301 de Cancún.

“Este es uno de los 20 nuevos bachilleratos que se están construyendo por todo el país. Hoy más de 4 millones de jóvenes que estudian el bachillerato público reciben una beca para que puedan seguir estudiando. Como dice nuestra presidenta, queremos que las juventudes estén cerca de la escuela, y continuaremos trabajando para que todas y todos cumplan sus sueños”, dijo Delgado.

“Impulsamos el futuro de las y los jóvenes y garantizamos su derecho a estudiar”, dijo Ariadna Montiel.

