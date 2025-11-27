La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo, luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debatieron la posibilidad de reabrir asuntos, aunque exista sentencia firme bajo el concepto de “cosa juzgada”.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo expresó: “lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”. Llamó a que “le entren” a otros temas pendientes.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso; lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Hay muchos temas que tiene pendientes la Corte.

“Obviamente, ellos son autónomos y pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte”, declaró la Mandataria federal.

“Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y, pues, que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, añadió Sheinbaum.

Agregó que “la Corte no legisla”: “Ellos no pueden legislar. Fue justamente uno de los grandes temas de debate con la Corte anterior, que ellos usaron la Corte para legislar. Entonces la Corte no legista, obviamente. [...] Ellos no pueden decidir una acción por encima de la ley”.

