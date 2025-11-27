Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Inicia sesión en el Senado; crece incertidumbre legislativa por presunta renuncia de Gertz Manero

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Reportan detención del 'El Goofy', acusado de planear el ataque para asesinar al abogado David Cohen

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

La presidenta expresó su desacuerdo, luego de que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación () debatieron la posibilidad de reabrir asuntos, aunque exista sentencia firme bajo el concepto de “cosa juzgada”.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en , Sheinbaum Pardo expresó: “lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado”. Llamó a que “le entren” a otros temas pendientes.

“Yo no estoy de acuerdo con eso, lo digo abiertamente, no estoy de acuerdo con eso; lo que ya fue juzgado, ya fue juzgado. Hay muchos temas que tiene pendientes la Corte.

Lee también

“Obviamente, ellos son autónomos y pueden decidir con autonomía. Nosotros no estamos interviniendo en las decisiones de la Corte”, declaró la Mandataria federal.

“Yo creo que lo que ya fue juzgado, fue juzgado. Y, pues, que le entren a un montón de temas que están pendientes en la Corte”, añadió Sheinbaum.

Agregó que “la Corte no legisla”: “Ellos no pueden legislar. Fue justamente uno de los grandes temas de debate con la Corte anterior, que ellos usaron la Corte para legislar. Entonces la no legista, obviamente. [...] Ellos no pueden decidir una acción por encima de la ley”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]