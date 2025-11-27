Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

La presidenta aseguró que el encuentro que tuvo ayer con el coordinador de Morena en el Senado, , fue para revisar la agenda del Congreso.

En su conferencia mañanera de este jueves 27 de noviembre en , Sheinbaum Pardo comentó que se reúne “muy seguido” con Adán Augusto López y con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, con quien habló ayer por teléfono.

“Para temas de agenda del Congreso. Me reúno con ellos muy seguido, por lo menos todos los lunes. Este lunes nos reunimos porque tenía yo otra agenda, ya no pude reunirme con ellos. Entonces quedan pendientes algunas leyes”, refirió.

Señaló que hablaron de la Ley contra la Extorsión, de la y “asuntos legislativos”.

