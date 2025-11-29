"Somos gobiernos que damos al pueblo": Sheinbaum; destaca inflación controlada y aumento al salario mínimo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó que los gobiernos de la autonombrada cuarta transformación le dan al “pueblo”, contrario a como sucedía en los gobiernos del periodo neoliberal.

Al encabezar el programa de Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen, Quintana Roo, Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación está controlada y reiteró que seguirá el aumento al salario mínimo.

“Cuando decimos que somos gobiernos del pueblo, es porque somos gobiernos que damos. Antes de que llegara la transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselos a ellos y a sus amigos, eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción, pero llegó la transformación en 2018 con el presidente López Obrador (...) y dijimos que éramos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”, expresó.

Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza programa Vivienda para el Bienestar en Quintana Roo (29/11/2025). Foto: Presidencia

Repitió la titular del Ejecutivo federal que quien no está de acuerdo con su gobierno es porque quiere “conservar sus privilegios”: “¿Quién puede estar en contra de gobiernos honestos, de gobiernos que dan al pueblo, después de aquellos que eran gobiernos que le quitaban al pueblo, los que defienden los privilegios?”.

Inflación controlada y aumento al salario mínimo

“A todo el país le va mejor, como gobernamos con ese principio de ´por el bien de todos, primero los pobres´. Fíjense, decían que iba a haber problemas en el país, económicos. No, resulta que la inflación está controlada, vamos a seguir aumentando el salario mínimo porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir”, dijo la mandataria federal.

También destacó el récord en Inversión Extranjera Directa y la creación de empleos. Ante el retraso de algunos meses, garantizó que las Farmacias del Bienestar comenzarán en diciembre en el Estado de México.

La Presidenta aseguró que la inflación está controlada y va a seguir el aumento al salario mínimo (29/11/2025). Foto: Presidencia

Al rechazar la corrupción, Sheinbaum reiteró que se mantienen los programas de Bienestar que ahora ya está en la Constitución como un derecho.

“Y nos comprometimos, por ejemplo, también a que el Tren Maya no solo va a ser de pasajeros, sino de carga, ya va avanzado. Hoy en la tarde vamos a visitar la obra del Tren Maya de carga. ¿Para qué es eso? Para que pueda haber más distribución de gasolina y baje el precio de la gasolina aquí en el sureste de nuestro país”, comentó.

Sheinbaum reiteró la invitación a que el próximo 6 de diciembre los ciudadanos acudan al Zócalo capitalino a celebrar “siete años de transformación en la vida pública de México”.

"La vivienda es un derecho", dice director del Infonavit

Octavio Romero Oropeza, director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), reconoció que la principal premisa “es que la vivienda es un derecho, no una mercancía” con condiciones que mejoren la calidad de vida de las familias.

Acusó que en el periodo neoliberal se presumió la entrega de viviendas, pero eran casas mal ubicadas, que en lugar de soluciones trajeron más problemas con créditos abusivos e impagables.

El director del Infonavit declaró que con la llamada cuarta transformación se iniciaron las acciones para corregir “las injusticias del periodo neoliberal”, con beneficios como reducción de tasas de interés, de mensualidad y descuentos de saldo, entre otros.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit (29/11/2025). Foto: Presidencia

“Seguiremos esforzándonos para construir bienestar para las y los trabajadores de México”, dijo Romero Oropeza.

A su vez, Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, destacó la primera etapa del Edén Bienestar, un desarrollo de 992 viviendas que, dijo representan “esperanza construida” y “derechos garantizados”.

Edna Vega, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó la entrega de 225 viviendas nuevas, créditos de mejoramiento, liberaciones de hipotecas y escrituras en Quintana Roo.

“Estamos generando nuevas condiciones en todos los sentidos, para la población que más lo requiere”, dijo Vega al señalar que van más de 300 mil viviendas en proceso en el país como parte del programa.

