Tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que es necesario que la institución entre a un proceso de transformación, en el que tenga como prioridades, consideró, profundizar en investigaciones de denuncias por contrabando de combustible y de empresas factureras.

En conferencia de prensa, la Mandataria federal confió en que haya más coordinación con la FGR para avanzar en la seguridad y la paz en el país.

“Hay temas que tenemos en el gabinete de seguridad (...) que nos parece que son indispensables que se avance. Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible. Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación se lleve a la justicia.

“Ese es uno de los temas. Otro tema que nos importa mucho (...) es el de las factureras, o sea, la emisión de facturas falsas para evadir impuestos. Se ha avanzado, (…) pero (...) tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente es un desfalco al pueblo de México”.

Debe haber más transparencia

La Presidenta consideró necesario que en la Fiscalía General de la República haya más transparencia “para el bien de México”.

“Yo pienso —es una opinión personal— que la fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente. Se venía dando, pero yo espero que ahora, a partir de que se nombre al nuevo fiscal o la nueva fiscal, haya todavía más coordinación, porque es una responsabilidad del gobierno de México, de las fiscalías y del Poder Judicial avanzar en la seguridad y la paz en nuestro país”, indicó.

“Le ofrecí una embajada y aceptó”

La Mandataria confirmó que le ofreció al ahora exfiscal Gertz Manero estar al frente de una embajada “y él aceptó esta propuesta”, e informó que Ernestina Godoy presentó su renuncia al frente de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) para encabezar la Fiscalía Especial de Control Competencial de la FGR.

“Ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada y él aceptó esta propuesta. Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores con el país, y hasta que no se acepten las credenciales, entonces no puede anunciarse, esa es una regla. Pero aceptó el fiscal”.

“Es una mujer extraordinaria”

Sheinbaum Pardo afirmó que la decisión sobre quién encabezará de forma definitiva la fiscalía corresponde exclusivamente al Senado, aunque reconoció que la actual encargada de despacho, Ernestina Godoy, es una servidora pública de “principios” y “convicciones” probadas durante su gestión como fiscal de la Ciudad de México.

“Ernestina es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones, y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México. Pero ya le corresponde al Senado tomar la decisión sobre la lista que ellos decidan, la que envían”.

Informó que, ante la salida de Godoy de la Consejería Jurídica del Ejecutivo para asumir como encargada de la FGR, habrá un encargado de despacho, y que la próxima semana se dará a conocer a la persona que ocupará ese cargo.