El pasado jueves 27 de noviembre, decenas de suscriptores del Gran Diario de México se dieron cita en las instalaciones, donde el periodista Mario Maldonado ofreció un panorama amplio sobre el momento político y económico que vive el país, comenzando por el relevo en la Fiscalía General de la República, movimiento que describió como el primer ajuste relevante del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Mario Maldonado es periodista especializado en negocios, finanzas, economía y política, formado en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Ha colaborado en medios como Milenio Diario, El Financiero Bloomberg, Fortune en Español y The Washington Post.

El pasado 27 de noviembre, Mario Maldonado ofreció una charla a suscriptores de El Gran Diario de México. | Foto: Germán Espinosa.

Actualmente, dirige ELCEO.com, portal dedicado al periodismo de negocios, economía, política y liderazgo. Desde hace ocho años colabora con EL UNIVERSAL, donde publica su columna de lunes a viernes.

Al arrancar la charla, Maldonado abordó el tema de la reciente salida del ahora ex Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero. El periodista señaló que la situación responde tanto al desgaste natural de siete años en el cargo como a la filtración de carpetas de investigación sensibles que, “erosionaron la confianza del gobierno federal y volvieron insostenible iniciar el sexenio bajo esa tensión”. Aseguró que, en su opinión, este es “el primer golpe de autoridad de la presidenta, el hacer cambios en el gabinete”.

En ese contexto, el nombramiento de Ernestina Godoy representa para Maldonado una señal de orden institucional y un punto intermedio rumbo a posibles cambios futuros, dado que su periodo concluye en 2028.

Al finalizar la charla, Mario Maldonado convivió con suscriptores de EL UNIVERSAL. | Foto: Germán Espinosa.

Durante la charla, el periodista recordó también el episodio en el que él mismo fue mencionado públicamente por el subfiscal Germán Castillo, luego de compartir un enlace donde se difundían audios filtrados del entonces fiscal general, Alejandro Gertz: “Cuando el trabajo de un periodista y lo que revela empieza a incomodar al poder, ya sean funcionarios, políticos o empresarios; sin duda se convierte en un riesgo", dijo.

Maldonado también habló sobre la situación económica del país y la diferencia entre el discurso público y la percepción privada entre empresarios y funcionarios. Señaló que, aunque México presume cifras récord de inversión extranjera directa, una gran parte corresponde a reinversión de utilidades y no a proyectos nuevos que generen empleos, lo que contrasta con la expectativa de crecimiento de apenas 0.3% en 2025.

“Hay una desconexión de cifras y del discurso gubernamental con lo que realmente sucede en el día a día y en los bolsillos de los mexicanos”, añadió.

También se refirió al reto que representa el crimen organizado, al señalar que sus actividades se han extendido mucho más allá del narcotráfico y hoy tienen un peso visible en la economía y la política regional.

“Hoy el crimen organizado está donde nos imaginamos y donde no nos imaginamos. Está metido en el sistema financiero, en las empresas, en las empresas chicas, medianas y grandes, está en la sociedad”.

Suscriptores de EL UNIVERSAL se tomaron la foto del recuerdo junto al periodista Mario Maldonado. | Foto: Germán Espinosa.

La conversación cerró con una reflexión sobre el papel del T-MEC, recordando que México es actualmente el principal socio comercial de Estados Unidos y que, pese a los giros políticos posibles en ambos países, la interdependencia económica seguirá obligando a mantener canales de cooperación.

Estas charlas para suscriptores de EL UNIVERSAL se han convertido en espacios para obtener análisis directos de reconocidos columnistas sobre aspectos clave de la vida pública.

