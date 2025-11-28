Más Información

Funcionarios de gobierno de los tres países socios del (T-MEC) se reunirán los días 9 y 10 de diciembre en Ottawa, , para realizar la tercera reunión del Consejo Laboral de dicho acuerdo.

El objetivo es revisar la implementación de los que contiene el capítulo 23 del T-MEC, lo que además de realizarse a nivel gubernamental incluirá una sesión pública virtual.

Por ello, las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social invitaron a los interesados a participar en la sesión pública virtual que se realizará el 10 de diciembre de 2025, de 8:00 a 11:00 horas de la Ciudad de México. El registro estará disponible desde hoy hasta el 7 de diciembre de 2025 en la página: https://www.gob.mx/t-mec.

Por otra parte, conforme al Artículo 23.14 del T-MEC sobre el Consejo Laboral, ambas dependencias convocaron a enviar preguntas o comentarios relacionados con el Capítulo 23 del tratado al correo consejolaboral.tmec@economia.gob.mx, disponible desde hoy y hasta el primero de diciembre de 2025.

A más de cinco años de que se inició la vigencia del T-MEC, los tres socios debieron de avanzar en la adopción de compromisos como la Libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva; eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; abolición efectiva del trabajo infantil y protección de menores; eliminación de la discriminación en empleo y ocupación y condiciones aceptables de trabajo: salario mínimo, horas laborales, seguridad y salud, entre otras.

