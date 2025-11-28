Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable en corte de Illinois, Chicago

Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable de al menos un cargo de tráfico de drogas en la audiencia del próximo lunes, 1 de diciembre, según la notificación judicial. Se informa que la audiencia de ese día ahora será "de declaración de culpabilidad".

Se menciona que la audiencia será en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago, ante la jueza Sharon J. Coleman.

La audiencia se había pospuesto para el 1 de diciembre; fue la tercera ocasión que se había aplazado: del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre. Guzmán López está acusado de tráfico de drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

Otro de "Los Chapitos" se declarará culpable en EU

En julio pasado, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de "El Chapo" Guzmán y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Guzmán López fue detenido por las autoridades estadounidenses en julio de 2024, junto con Ismael “El Mayo” Zambada en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas.

Del mismo modo, en agosto el narcotraficante mexicano "El Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

