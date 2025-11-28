Más Información

Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable en corte de Illinois, Chicago

Joaquín Guzmán López, uno de "Los Chapitos", se declarará culpable en corte de Illinois, Chicago

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

Sheinbaum confirma licencia del canciller De la Fuente; Roberto Velasco queda como encargado de la SRE

Trump habló con Maduro por teléfono, reporta The New York Times

Trump habló con Maduro por teléfono, reporta The New York Times

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica

Ernestina Godoy asume de manera interina la FGR tras renuncia de Gertz Manero; agradece su paso por la Consejería Jurídica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

Sheinbaum se pronuncia sobre renuncia de Gertz Manero a la FGR; "le ofrecí una embajada al fiscal y aceptó", explica

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

"La FGR requiere una transformación para el bien de México", dice Sheinbaum tras salida de Gertz; pide más transparencia

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

Con empresa, Rocha servía de intermediario con el gobierno

Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Expertos critican cuadros de Morena para la FGR

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Polémicas que rodean a Gertz Manero como titular de la FGR; filtración de audios, un cheque y el rancho Izaguirre

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Transportistas se comprometen a levantar 100% de bloqueos carreteros; Segob revisará tema de seguridad, agua y sector agrícola

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Diputados de Guerrero se embolsan 300 mil pesos por “gestión social”

Vinculan a proceso a "El Goofy" por el homicidio del abogado David Cohen

Vinculan a proceso a "El Goofy" por el homicidio del abogado David Cohen

Joaquín Guzmán López, uno de "", se declarará culpable de al menos un cargo de en la audiencia del próximo lunes, 1 de diciembre, según la notificación judicial. Se informa que la audiencia de ese día ahora será "de declaración de culpabilidad".

Se menciona que la audiencia será en la Corte del Distrito Norte de Illinois, Chicago, ante la jueza Sharon J. Coleman.

La audiencia se había pospuesto para el 1 de diciembre; fue la tercera ocasión que se había aplazado: del 15 de julio al 15 de septiembre y del 15 de septiembre al 13 de noviembre. Guzmán López está acusado de tráfico de drogas, crimen organizado, posesión de armas de fuego y lavado de dinero.

Lee también

Otro de "Los Chapitos" se declarará culpable en EU

En julio pasado, , otro de los hijos de "" Guzmán y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades estadounidenses.

Guzmán López fue detenido por las autoridades estadounidenses en julio de 2024, junto con Ismael “El Mayo” Zambada en un aeropuerto cerca de El Paso, Texas.

Del mismo modo, en agosto el narcotraficante mexicano "El Mayo" Zambada, cofundador y líder histórico del Cartel de Sinaloa, se declaró formalmente culpable de dos cargos de narcotráfico, lavado de dinero y uso de armas que pesaban en su contra en un tribunal federal de Nueva York.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Pensión 1 de diciembre: ¿Qué jubilados recibirán pago el próximo lunes? Foto: Canva

Urgente: estos pensionados recibirán pago el 1 de diciembre; revisa si eres uno de los beneficiados

CFE: explica todo sobre los descuentos para adultos mayores, pensionados o personas con discapacidad .Foto: iStock / mraybin / INAPAM / CFE

CFE explica todo sobre los descuentos para adultos mayores, pensionados y personas con discapacidad

Visa americana. iStock/ Andrea Izzotti

¿Por qué te niegan la visa americana de turista? 10 errores que nadie te contó

Parques Nacionales. Foto: iStock/Nikolas_jkd

Visitar parques nacionales en Estados Unidos será más caro: Conoce los precios 2026

Renovación de visa americana. iStock

¿Cómo saber por qué te negaron la visa americana de turista? Así puedes averiguarlo