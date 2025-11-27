Miami.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, avisó este jueves que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" a "detener" a los "narcotraficantes de Venezuela" por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

