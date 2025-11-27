Más Información

Senado acepta renuncia de Gertz Manero; lo considera como causa grave

Senado acepta renuncia de Gertz Manero; lo considera como causa grave

Senado acepta renuncia de Gertz Manero; lo considera como causa grave

Senado acepta renuncia de Gertz Manero; lo considera como causa grave

Carta de renuncia de Gertz incluye propuesta de Sheinbaum; sería nombrado embajador “en un país amigo”

Carta de renuncia de Gertz incluye propuesta de Sheinbaum; sería nombrado embajador “en un país amigo”

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

¿Qué pasa si el titular de la FGR renuncia o es destituido? Esto dice la Ley de la FGR

Trump reporta muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

Trump reporta muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Transportistas anuncian liberación de carreteras; sigue mesa de trabajo con Segob

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

Apps de reparto pagarán 2% por "aprovechamiento de infraestructura" en CDMX; Corte aclara que no es un impuesto

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Guatemala retira cargo de cónsul honorario en México a Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

Romero Tellaeche retirará demanda contra Catherine Andrews; CIDE y SECIHTI prometen fortalecer integridad académica

Romero Tellaeche retirará demanda contra Catherine Andrews; CIDE y SECIHTI prometen fortalecer integridad académica

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Grecia Quiroz solicita al IMPI marca comercial de Carlos Manzo y "Movimiento del Sombrero"; para esto lo utilizará

Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables

Asesinan a custodio de traslado de valores en calles de alcaldía Cuauhtémoc, confirma SSC; buscan a los responsables

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Ambulancia de Protección Civil vuelca en Eje Central y Fray Servando; tres paramédicos resultan lesionados

Miami.- El presidente de Estados Unidos, avisó este jueves que las Fuerzas Armadas "empezarán muy pronto" a "detener" a los "narcotraficantes de Venezuela" por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
Únete a nuestro canal

mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia permanente CDMX: ¿Cómo puedo obtener en línea y digital? Paso a paso. Foto: Adobe

Licencia permanente CDMX: ¿Cómo puedo obtenerla en línea y digital? Paso a paso

Renovación de visa americana. iStock

¿Cómo saber por qué te negaron la visa americana de turista? Así puedes averiguarlo

Happy Thanksgiving Day. iStock/ Choreograph

¿Qué significa el Thanksgiving? Por qué se celebra, historia, frases e imágenes para enviar

Pensión Bienestar para Adultos Mayores ¿Habrá aumento en 2026 Lo que sabe sobre el monto y el calendario de pagos. Foto: Canva / Secretaría del Bienestar

Pensión Bienestar para Adultos Mayores: ¿Habrá aumento en 2026? Lo que se sabe sobre el monto y el calendario de pagos

Estos programas Bienestar que no entregarán tarjeta sin CURP certificada: ¿cómo obtenerla rápido? Foto: Banco del Bienestar / RENAPO

Estos programas Bienestar no entregarán tarjeta sin CURP certificada: ¿cómo obtenerla rápido?