Trump reporta muerte de Sarah Beckstrom, soldado de la Guardia Nacional baleada en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este jueves que Sarah Beckstrom, una de las miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que resultó herida durante un ataque ocurrido el miércoles cerca de la Casa Blanca, en Washington DC, murió.

En mensaje en la cena del Día de Gracias, Trump dijo: “Hace unos segundos me enteré de que Sarah Beckstrom, falleció. Ya no está con nosotros. Ahora nos está mirando desde allá arriba”.

Trump calificó a Beckstrom como una joven “altamente respetada”. Tenía 20 años. Recibió balazos en el pecho y la cabeza.

Poco antes, el diario The New York Times habló con el padre de la joven, quien señaló que su hija tenía “heridas mortales” y que no creía que sobreviviría.

Otro soldado de la Guardia Nacional herido en el ataque e identificado como el sargento primero Andrew Wolfe, de 24 años, se encuentra en estado crítico.

Las autoridades identificaron al atacante como Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó con las fuerzas estadounidenses en su país durante la guerra contra los talibanes y se estableció en Estados Unidos en 2021, cuando Washington retiró a sus tropas de Afganistán.

El presidente ordenó la suspensión del procesamiento de solicitudes de inmigración de afganos.

"Debemos tomar todas las medidas necesarias para asegurar la expulsión de cualquier extranjero de cualquier país que no pertenezca aquí o que no aporte beneficios a nuestro país. Si no pueden amar a nuestro país, no los queremos", dijo Trump.

La fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, informó que Lakanwal, de 29 años, vivía en el estado de Washington, en el extremo opuesto del país, y que llegó en auto al lugar del tiroteo.

Lakanwal enfrenta cargos de agresión con intención de matar. Pirro había adelantado que si alguno de los militares heridos moría, el detenido, quien se encuentra hospitalizado, sería acusado de asesinato en primer grado.

