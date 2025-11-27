Más Información
Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice
Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono
Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral
Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025
Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación
Mundial 2026: Gobierno federal afina esquema de seguridad, dice Gabriela Cuevas; México “jugará en equipo” con FIFA y estados sede
Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice
“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura
Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa
Un responsable de la agencia de refugiados de la ONU pidió a Estados Unidos que no endurezca su política de inmigración hacia los afganos tras el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C.
Según medios estadounidenses, el sospechoso del tiroteo del miércoles era un afgano que trabajó en las fuerzas estadounidenses en Afganistán y que hace cuatro años emigró a Estados Unidos.
El presidente Donald Trump condenó el tiroteo y le pidió a su administración que "reexamine" la situación de todas las personas que llegaron a Estados Unidos desde Afganistán durante la administración de Joe Biden.
Lee también Agentes heridos en el tiroteo en Washington D.C. son jóvenes de 20 y 24 años
"Es un crimen atroz del que se acusa a esta persona y, si es cierto, como parece ser el caso, ciertamente lo condenamos", dijo Arafat Jamal, jefe de la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) en Kabul.
Agregó que esperaba que el incidente "no afecte a otros afganos, solicitantes de asilo ni refugiados" en Estados Unidos.
"Me preocupa ver cómo los medios enfatizan constantemente su origen afgano", comentó durante una visita a Bruselas para reunirse con funcionarios de la Unión Europea.
Añadió que esperaba que esto no "tiña la imagen de muchos afganos en Estados Unidos y en otros países que apoyaron lealmente a los estadounidenses durante su tiempo en Afganistán".
Lee también FBI investiga tiroteo en Washington como acto terrorista
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, indicó que el sospechoso se benefició de un programa implementado por la administración Biden para ayudar a los afganos que trabajaron con los estadounidenses tras la llegada al poder de los talibanes en 2021.
Sospechoso que baleó a 2 integrantes de la Guardia Nacional trabajó con la CIA en Afganistán, informan autoridades
mcc
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]