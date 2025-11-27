Más Información

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum sobre supuesta renuncia de Gertz a FGR; "recibí una carta del Senado y la estoy analizando", dice

Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono

Sheinbaum: Reunión con Adán Augusto López fue para revisar la agenda del Congreso; hablé con Monreal por teléfono

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Raúl Rocha dirigía un grupo criminal y Miss Universo

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Mundial 2026: CDMX, Nuevo León y Jalisco van por día de asueto; analizan home office o medio día laboral

Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Chivas vs Cruz Azul: Horario y canales para ver EN VIVO ida de los cuartos de final del Apertura 2025

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Sheinbaum: Gobierno debe actuar con responsabilidad tras señalamientos contra Raúl Rocha; FGR informará sobre investigación

Mundial 2026: Gobierno federal afina esquema de seguridad, dice Gabriela Cuevas; México “jugará en equipo” con FIFA y estados sede

Mundial 2026: Gobierno federal afina esquema de seguridad, dice Gabriela Cuevas; México “jugará en equipo” con FIFA y estados sede

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

Copa FIFA 2026: Brugada anuncia transformación de la CDMX con nuevos rutas de transporte; “obras no serán de relumbrón”, dice

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

“El Licenciado”, presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo rechaza cargos y acusa tortura

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Grecia Quiroz se está convirtiendo en un símbolo y le arrebatará Michoacán a Morena, considera García Soto en Con los de Casa

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

Metro CDMX: usuarios reportan retrasos y saturación de andenes en cinco estaciones

VIDEO: Así es “La Esquina del Diablo”, el terror de automovilistas y bikers en Álvaro Obregón

VIDEO: Así es “La Esquina del Diablo”, el terror de automovilistas y bikers en Álvaro Obregón

Un responsable de la agencia de refugiados de la pidió a Estados Unidos que no endurezca su política de inmigración hacia los afganos tras el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca, en Washington D.C.

Según medios estadounidenses, el sospechoso del tiroteo del miércoles era un afgano que trabajó en las fuerzas estadounidenses en Afganistán y que hace cuatro años emigró a Estados Unidos.

El presidente Donald Trump condenó el tiroteo y le pidió a su administración que "reexamine" la situación de todas las personas que llegaron a Estados Unidos desde Afganistán durante la administración de Joe Biden.

Lee también

"Es un crimen atroz del que se acusa a esta persona y, si es cierto, como parece ser el caso, ciertamente lo condenamos", dijo Arafat Jamal, jefe de la agencia de refugiados de la ONU (ACNUR) en Kabul.

Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodian este miércoles, cerca de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. Foto: EFE
Integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos custodian este miércoles, cerca de la Casa Blanca en Washington (EE.UU.). El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió que la persona que disparó contra dos agentes de la Guardia Nacional cerca de la Casa Blanca "pagará un precio muy alto" por ello. Foto: EFE

Agregó que esperaba que el incidente "no afecte a otros afganos, solicitantes de asilo ni refugiados" en Estados Unidos.

"Me preocupa ver cómo los medios enfatizan constantemente su origen afgano", comentó durante una visita a Bruselas para reunirse con funcionarios de la Unión Europea.

Añadió que esperaba que esto no "tiña la imagen de muchos afganos en Estados Unidos y en otros países que apoyaron lealmente a los estadounidenses durante su tiempo en Afganistán".

Lee también

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, indicó que el sospechoso se benefició de un programa implementado por la administración Biden para ayudar a los afganos que trabajaron con los estadounidenses tras la llegada al poder de los talibanes en 2021.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Registro de usuarios de telefonía móvil ¿Es obligatorio ¿Cuándo comienza Todo lo debes saber. Foto: Canva

Registro de usuarios de telefonía móvil: ¿Es obligatorio? ¿Cuándo comienza? Todo lo que debes saber

¿Cuántas veces puedo entrar a Estados Unidos con mi visa de turista?/ iStock/ marchmeena29

¿Tu visa de turista tiene límite? Descubre cuántas veces puedes entrar a Estados Unidos

Costco/ iStock/ jejim

Thanksgiving 2025: ¿Qué tiendas estarán abiertas y cuáles cerradas este Día de Acción de Gracias?

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos