El director del FBI anunció el jueves que la policía federal estadounidense está investigando el tiroteo contra dos soldados de la Guardia Nacional en Washington el miércoles como un acto de terrorismo.

"Se trata de una investigación en curso por terrorismo", declaró Kash Patel en una conferencia de prensa.

Lee también Trump califica de “acto de terrorismo” ataque a Guardias Nacionales; revisará estatus de gente proveniente de ese país

