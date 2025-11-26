Estados Unidos desplegará 500 militares adicionales en Washington tras el ataque a tiros en el que murieron dos miembros de la Guardia Nacional en la ciudad, dijo el secretario de Defensa, Pete Hegseth, el miércoles durante una visita a República Dominicana.

"Esto solo fortalecerá nuestra determinación de garantizar que hagamos de Washington, DC (una ciudad) segura y hermosa", dijo Hegseth.

El incremento planeado de tropas elevará a más de dos mil 500 los agentes de la Guardia Nacional desplegados en la capital estadounidense.

"El presidente me ha pedido que agregue 500 miembros de la Guardia Nacional a Washington DC", declaró Hegseth. "Alguien decidió atacar a la Guardia Nacional. Eso solo reforzará nuestra determinación", añadió.

Tiroteo en Washington fue un acto de violencia, afirma Kash Patel

Luego Kash Patel, director del FBI, declaró que "dos de nuestros valientes miembros de la Guardia Nacional fueron atacados descaradamente en un acto de violencia y se encuentran en estado crítico". El sospechoso también fue trasladado al hospital tras recibir el disparo y se encuentra bajo custodia.

“Dado que se trata de una agresión contra un agente federal de las fuerzas del orden, se tratará a nivel federal como tal”, declaró Patel.

“El FBI liderará esta misión junto con nuestros colaboradores interinstitucionales, como el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto, la ATF y la DEA, y agradecemos la ayuda de la alcaldesa en este asunto”, añadió, refiriéndose a la alcaldesa Muriel Bowser, quien estuvo junto a Patel en la conferencia de prensa de esta tarde.

🚨 MAJOR BREAKING: Kash Patel CONFIRMS the National Guard Soldiers are ALIVE and in Critical Condition



Earlier reports said both had died! Praying for them 🙏🏻🇺🇸 pic.twitter.com/lPIyVcTFNv — Alec Lace (@AlecLace) November 26, 2025

Patel remarcó que "el presidente Trump ha sido informado y hemos estado en contacto con la Casa Blanca". Trump había posteado en Truth Social que "el animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en hospitales separados, también está gravemente herido, pero, a pesar de todo, pagará un precio muy alto".

“Al público estadounidense y al mundo, por favor envíen sus oraciones a esos valientes guerreros que se encuentran en estado crítico y a sus familias”, dijo Patel.

Bowser agregó más tarde: “Yo también quiero enviar mis pensamientos y oraciones a las familias de los guardias y a los guardias que se encuentran en estado crítico en un hospital local”.

