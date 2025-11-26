Washington. Dos agentes de la Guardia Nacional murieron este miércoles tras resultar heridos en un tiroteo cerca de la Casa Blanca, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

"Con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron tiroteados hoy en Washington D. C. han fallecido a causa de sus heridas", posteó en X el gobernador Patrick Morrisey

"Estos valientes ciudadanos de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto permanente con las autoridades federales mientras continúa la investigación", añadió.

"Todo nuestro estado llora con sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos que se rindan cuentas por este horrible acto", indicó.

Sin embargo, poco después, el gobernador dijo que "estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos más información cuando dispongamos de datos más completos".

"Nuestras oraciones están con estos valientes militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia", añadió.

