Desaparecen dos elementos de Harfuch en Jalisco; localizan vehículo en Zapopan y despliegan búsqueda

Mueren dos guardias nacionales tras tiroteo cerca de la Casa Blanca; gobernador de Virginia Occidental exige esclarecer el caso

FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido

De Lilly Téllez a Grecia Quiroz; todas las veces que Noroña ha ofendido a mujeres

Sheinbaum se reúne con Adán Augusto en Palacio Nacional; senador evita dar declaraciones

Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo

En pleno 25N, Cuauhtémoc Blanco "lanza" un beso a diputada del PT, tras reclamo por no desaforarlo; legisladora lo denuncia

Senado ratifica 20 magistrados del Tribunal Federal de Justicia; oposición cuestiona vínculos con Morena

Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo

Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Washington. Dos agentes de la Guardia Nacional murieron este miércoles tras resultar heridos en un, en el que fue arrestada una persona que se encuentra en estado crítico.

"Con gran pesar confirmamos que los dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental que fueron tiroteados hoy en Washington D. C. han fallecido a causa de sus heridas", posteó en X el gobernador Patrick Morrisey

"Estos valientes ciudadanos de Virginia Occidental perdieron la vida al servicio de su país. Estamos en contacto permanente con las autoridades federales mientras continúa la investigación", añadió.

"Todo nuestro estado llora con sus familias, sus seres queridos y la comunidad de la Guardia. Virginia Occidental nunca olvidará su servicio ni su sacrificio, y exigiremos que se rindan cuentas por este horrible acto", indicó.

Sin embargo, poco después, el gobernador dijo que "estamos recibiendo informes contradictorios sobre el estado de nuestros dos miembros de la Guardia y proporcionaremos más información cuando dispongamos de datos más completos".

"Nuestras oraciones están con estos valientes militares, sus familias y toda la comunidad de la Guardia", añadió.

