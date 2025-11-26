Más Información
Reportan tiroteo cerca de la Casa Blanca, en Washington, D.C.; reportan a agentes heridos en estado crítico
FGR confirma orden de aprehensión contra Raúl Rocha por huachicol; dueño de Miss Universo se convierte en testigo protegido
"Para lo político ya habrá otros momentos"; Sheinbaum pide a Noroña solidaridad con Grecia Quiroz por muerte de Carlos Manzo
Tercer día de bloqueos carreteros en el país; estas son las vialidades que siguen cerradas por campesinos y transportistas
Salinas Pliego ironiza sobre orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, por huachicol; esto dijo
En pleno 25N, Cuauhtémoc Blanco "lanza" un beso a diputada del PT, tras reclamo por no desaforarlo; legisladora lo denuncia
Aplicación del Banco del Bienestar permitirá hacer transferencias en 2026; prevén incorporar pagos con CoDi y DiMo
Explosión en taller de pirotecnia en Huixquilucan deja un muerto y cinco heridos; operaba sin permisos
Por lo menos 36 personas murieron en un incendio que se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad.
Un incendio se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, donde al menos murieron 36 personas, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
Lee también VIDEO: Fuerte incendio en complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong deja al menos 36 muertos
Un incendio se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, donde al menos murieron 36 personas, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
Un incendio se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, donde al menos murieron 36 personas, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AP
Lee también "Piyamas no": EU lanza insólita campaña para hacer los viajes en avión "grandes otra vez"
Bomberos acuden a un incendio de un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
Un incendio se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong, donde al menos murieron 36 personas, dijeron los servicios de bomberos de la ciudad, el 26 de noviembre de 2025. Foto: AFP
maot
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]