Más Información

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

“El sistema sigue fallando, exigimos que nos cuide”, el reclamo en la marcha del 25N

Archivo Agrario, costoso, lento y se inunda, acusan

Archivo Agrario, costoso, lento y se inunda, acusan

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Transportistas mantienen bloqueos en 10 estados

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

Plantan a Noroña tras dichos contra Grecia Quiroz; "tienen una campaña contra mí", asegura

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

"Métete conmigo… Grecia no está sola"; diputado del Movimiento del Sombrero responde a Noroña

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Bátiz pide no mezclar elección judicial con intermedia en 2027

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Padre de Fátima Bosch se defiende de señalamientos; dice que en Pemex su función no era la de otorgar contratos

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Aumentan daños sociales y ambientales por Tren Maya

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Siete cárteles controlan mercado negro de tabaco en México; obtienen hasta 20 mil mdp al año: Defensorxs

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Cuatro historias de violencia, cuatro mujeres que marchan este 25N; "resistir es un acto colectivo"

Denunciaron y no las escucharon

Denunciaron y no las escucharon

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

CRIT Teletón Los Cabos abre sus puertas para atender a 500 familias con niños con discapacidad

Hong Kong.- Por lo menos 13 personas murieron en un incendio que se extendió por un complejo de rascacielos residenciales en , dijeron los servicios de bomberos de la ciudad.

Nueve personas fueron declaradas muertas en el lugar y otras cuatro que fueron enviadas al hospital fallecieron posteriormente, informaron las autoridades a los periodistas.

Unas 700 personas han sido evacuadas a refugios temporales.

El furioso incendio provocó una columna de llamas y humo espeso mientras se propagaba por un andamio de bambú y una red de construcción que se habían instalado en torno al exterior del complejo de viviendas en el distrito de Tai Po, en los Nuevos Territorios de la ciudad.

Lee también

Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong. Foto: Tomada de video
Las llamas devoraron los andamios de bambú de al menos tres bloques de apartamentos en Tai Po, un distrito del norte de Hong Kong. Foto: Tomada de video

Un video de la escena mostraba al menos cinco edificios cercanos en llamas y fuego saliendo de muchas de las ventanas de los apartamentos mientras caía la noche.

Los registros muestran que el complejo de viviendas constaba de ocho bloques que albergaban casi 2 mil apartamentos que alojaban a unas 4 mil 800 personas.

Los fallecidos incluían a un bombero y otro estaba siendo tratado por agotamiento por calor, dijo a los periodistas el director del Departamento de Servicios de Bomberos, Andy Yeung.

La policía dijo que había recibido múltiples informes de personas atrapadas en los edificios afectados, pero no proporcionó detalles.

Lo Hiu-fung, miembro del Consejo del Distrito de Tai Po, dijo a la televisora local TVB el miércoles por la mañana que se creía que la mayoría de los residentes atrapados en el incendio eran personas mayores.

El incendio se reportó a media tarde y después de caer la noche las autoridades elevaron su nivel de gravedad a 5, el más alto, según los bomberos.

Lee también

Los funcionarios del distrito de Tai Po han abierto refugios temporales para las personas que quedaron sin hogar por el incendio.

“He renunciado a pensar en mi propiedad", dijo un residente que solo proporcionó su apellido, Wu, a TVB. "Verlo arder así fue realmente frustrante”.

Tai Po es un área suburbana en los Nuevos Territorios, en la parte norte de Hong Kong y cerca de la frontera con la ciudad china continental de Shenzhen.

El andamio de bambú es una imagen común en Hong Kong en proyectos de construcción y renovación de edificios, aunque el gobierno dijo a principios de este año que comenzaría a eliminarlo gradualmente para proyectos públicos debido a preocupaciones de seguridad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP suspende clases y anuncia último puente antes de las vacaciones de diciembre

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre. ¿para qué beneficiarios? Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Bienestar sorprende con depósito de 8 mil pesos el 28 de noviembre, ¿para qué beneficiarios?

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos

Pasaporte americano. Adobe

10 obligaciones para mantener tu pasaporte americano y por qué puede ser revocado

Destinos con nieve en Estados Unidos. Foto: iStock/ johnandersonphoto

Los 10 destinos de Estados Unidos con más nieve para el invierno 2025-2026