Los Ángeles.- Docenas de bomberos trataban de sofocar un incendio en un buque portacontenedores atracado en un puerto de el viernes por la noche, reportaron las autoridades.

Los 23 miembros de la tripulación del mercante estaban localizados y no hubo heridos a causa del incendio de origen eléctrico, que parecía haber comenzado bajo cubierta, indicó el Departamento de Bomberos de Los Ángeles. La carga del barco incluía materiales peligrosos.

Hacia las siete de la tarde del viernes, las llamas se habían extendido a varios niveles de la embarcación, explicaron los bomberos, y más tarde se produjo una explosión a media cubierta. No quedó claro cómo comenzó el fuego.

Más de 100 bomberos luchaban contra las llamas en el Puerto de Los Ángeles, dijo la alcaldesa de la ciudad Karen Bass. El puerto es conocido por ser el de más actividad de Norteamérica.

“Las unidades de materiales peligrosos del Departamento de Bomberos de Los Ángeles están monitoreando la calidad del aire mientras continúan las labores de extinción", indicó Bass.

El portacontenedores, One Henry Hudson, tiene 336 metros (1.102 pies) de largo y está operado por One Ocean Express, una naviera con sede en Singapur.

Antes de llegar a Los Ángeles, la embarcación había estado recientemente en Japón, con paradas en Kobe, Nagoya y Tokio.

One Ocean Express no respondió a un correo electrónico de The Associated Press pidiendo comentarios.

Emiten orden de refugio por incendio en portacontenedores

El portacontenedores siguió ardiendo durante la noche, por lo que las autoridades emitieron una orden de refugio para las comunidades circundantes ante preocupaciones sobre materiales peligrosos dentro de la carga del barco.

Poco antes de las 3:00 de la madrugada, la alcaldesa Karen Bass anunció la orden de refugio en el lugar para las áreas alrededor del puerto, incluidas San Pedro y Wilmington.

“Permanezcan en casa, mantengan las ventanas cerradas y apaguen los sistemas de ventilación y aire acondicionado”, dijo en X.

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que se había establecido una zona de seguridad de una milla náutica alrededor del buque.

