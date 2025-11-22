COP30 de Brasil aprueba acuerdo que omite salida de energías fósiles

Más Información
Los casi 200 países de la COP30 de Belém aprobaron este sábado un documento de mínimos que omite mencionar una hoja de ruta para abandonar los combustibles fósiles, como solicitaban más de 80 países.
La primera COP en Amazonía se topó con la resistencia de países productores de petróleo y emergentes, y se limitó a proponer una aceleración de la acción climática de forma "voluntaria".
El documento, fruto de dolorosos compromisos tras dos semanas de negociaciones, fue adoptado por consenso y con aplausos.
Lee también COP30: Borrador final de la cumbre climática no tiene hoja de ruta sobre combustibles fósiles
Mientras, la presidencia de la COP30 se compromete a lanzar una "hoja de ruta" para salir de energías fósiles.
sg
