Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025
La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025
Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano
Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México
Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”
Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro
La policía de Brasil reveló irregularidades en la seguridad de la COP30 en Belém, que incluyeron "empresas clandestinas" de vigilancia privada en espacios de la conferencia climática de la ONU.
Durante "las últimas semanas", controles de la Policía Federal llevaron a "la identificación de empresas clandestinas realizando vigilancia patrimonial y seguridad de evento sin autorización", según una nota oficial.
La cumbre climática, que debe acabar este viernes en la ciudad de Belém, se vio marcada por incidentes de seguridad, como un incendio que retrasó las negociaciones por varias horas el jueves y dos protestas indígenas en los accesos a la zona restringida la primera semana.
