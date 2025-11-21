La policía de Brasil reveló irregularidades en la seguridad de la COP30 en Belém, que incluyeron "empresas clandestinas" de vigilancia privada en espacios de la conferencia climática de la ONU.

Durante "las últimas semanas", controles de la Policía Federal llevaron a "la identificación de empresas clandestinas realizando vigilancia patrimonial y seguridad de evento sin autorización", según una nota oficial.

La cumbre climática, que debe acabar este viernes en la ciudad de Belém, se vio marcada por incidentes de seguridad, como un incendio que retrasó las negociaciones por varias horas el jueves y dos protestas indígenas en los accesos a la zona restringida la primera semana.

Manifestantes se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad en un intento de invasión a la sede de la COP30, en Belém, Brasil. Foto: de André Coelho. EFE

