Más Información

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

“Golpe al huachicol, el más importante de este gobierno": García Harfuch; habrá más, asevera

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

Fátima Bosch menciona a Dios y al destino en su primer mensaje como la ganadora de Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

La noche que Tabasco se convirtió en una sola voz; así celebraron a Fátima Bosch en Miss Universo 2025

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Trasladan a "El Licenciado", presunto operador del CJNG en el asesinato de Carlos Manzo, al penal federal del Altiplano

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Juez de Perú ordena capturar y encarcelar a Betssy Chávez, ex primera ministra, asilada en la embajada de México

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Retrocede economía 0.3% en el tercer trimestre del año, en línea con lo estimado

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Sheinbaum y SEP apuestan por Saberes MX; “no hay antecedente en el mundo de una plataforma pública y gratuita”

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Autorretrato de Frida Kahlo rompe récords en subasta, es vendida en más de 54 mdd

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Sheinbaum celebra triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo; cuestiona el concurso de belleza

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Miss Universo 2025, una reina ligada a la 4T; Fátima Bosch, sobrina de Mónica Fernández Balboa

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Primera tormenta invernal provocará lluvias muy fuertes al norte del país; habrá bajas temperaturas en el centro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

Cerrarán Circuito Interior durante el fin de semana por trabajos en el Metro

La policía de Brasil reveló irregularidades en la seguridad de la en Belém, que incluyeron "empresas clandestinas" de vigilancia privada en espacios de la conferencia climática de la ONU.

Durante "las últimas semanas", controles de la Policía Federal llevaron a "la identificación de empresas clandestinas realizando vigilancia patrimonial y seguridad de evento sin autorización", según una nota oficial.

La cumbre climática, que debe acabar este viernes en la ciudad de Belém, se vio marcada por incidentes de seguridad, como un incendio que retrasó las negociaciones por varias horas el jueves y dos protestas indígenas en los accesos a la zona restringida la primera semana.

Lee también

Manifestantes se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad en un intento de invasión a la sede de la COP30, en Belém, Brasil. Foto: de André Coelho. EFE
Manifestantes se enfrentaron contra las fuerzas de seguridad en un intento de invasión a la sede de la COP30, en Belém, Brasil. Foto: de André Coelho. EFE
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025. Foto: iStock / Jacob Wackerhausen / Gobierno de México / ISSSTE

ISSSTE confirma la FECHA EXACTA del último pago para pensionados en 2025

Reforma laboral 2025 así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas. Foto: Canva

Reforma laboral 2025: así quedarían los nuevos horarios y días de descanso para quienes trabajen 10 horas

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso. Foto: Canva / Secretaría de Bienestar

Cómo registrarte para la Pensión Bienestar de $3,200 pesos si tienes entre 30 y 64 años. Requisitos y el paso a paso

Canadá. Foto: Adobe

Canadá emite alerta de viaje para México y pide no viajar a estos lugares por “secuestros”

iStock/ Prostock-Studio/ agcuesta/ visa americana en CDMX

Embajada de Estados Unidos cambia de sede: Nueva dirección y dónde serán las entrevistas de visa en CDMX