Belém.- La presidencia brasileña de la cumbre climática de la ONU (COP30) presentó un nuevo texto en el que omite la mención a una “hoja de ruta" para superar los combustibles fósiles, uno de los temas más controvertidos de los últimos días.
El documento, que será sometido a votación en la sesión plenaria, va en la línea con el borrador del jueves y se divulga tras un día de intensas negociaciones que se extendieron durante la madrugada, con críticas de más de 30 países y la presión de los estados petroleros para mantener la omisión.
En tanto, la Unión Europea (UE) llegó a un acuerdo para apoyar el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que estaba bloqueado por divergencias en relación a los combustibles fósiles, afirmó la vicepresidenta tercera española, Sara Aagesen.
