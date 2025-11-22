Más Información

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Líderes del Congreso, los beneficiados de ser plurinominales

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Pemex felicita a Fátima Bosch y desata polémica; acusan que su padre otorgó contrato millonario a dueño de Miss Universo

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Ferrocarril del Istmo tendrá un solo paso de fauna en 133 km

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Acusan a escoltas de Manzo de participar en el homicidio

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

Salen del mercado laboral 476 mil de la Generación Z

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

"Yo no he financiado nada": Alessandra Rojo de la Vega se deslinda de acusaciones que la vinculan al bloque negro en marchas en CDMX

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

Sheinbaum inaugura estación Tonalá del Tren Interoceánico en la Línea K; "estamos hermanando a Oaxaca y Chiapas", dice

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

"R1" fue detenido en 2012 y liberado por un juez en 2022; ahora es el autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Edson Andrade, promotor de la marcha Gen Z, trabajó para el PAN y el Congreso de la CDMX desde 2021

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Reforma electoral arriesga la pluralidad y favorece a cúpulas: expertos

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Paga la CDMX 23.6 mdp por daños a automóviles

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo

Marcha Generación Z en CDMX: Vinculan a proceso a cinco personas más; las acusan de lesiones y robo

Belém.- La presidencia brasileña de la de la ONU () presentó un nuevo texto en el que omite la mención a una “hoja de ruta" para superar los combustibles fósiles, uno de los temas más controvertidos de los últimos días.

El documento, que será sometido a votación en la sesión plenaria, va en la línea con el borrador del jueves y se divulga tras un día de intensas negociaciones que se extendieron durante la madrugada, con críticas de más de 30 países y la presión de los estados petroleros para mantener la omisión.

En tanto, la Unión Europea (UE) llegó a un acuerdo para apoyar el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que estaba bloqueado por divergencias en relación a los combustibles fósiles, afirmó la vicepresidenta tercera española, Sara Aagesen.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana. Foto: iStock

¡Atento! Cambio en trámite de visa en CDMX entra en vigor este 24 de noviembre

Colorado este invierno. Foto: iStock/ MargaretW

Inicia la temporada de esquí: 7 destinos de Colorado para tener las mejores vacaciones de invierno

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa. Foto: Facebook Jóvenes Construyendo el Futuro / Adobe

Jóvenes Construyendo el Futuro abre registro el 1 de diciembre: así puedes vincularte a una empresa

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

El ‘secreto’ para obtener la visa americana de turista: Cómo probar tus lazos con México

Lake Tahoe. iSTock/ christiannafzger

Aventura invernal: Lugares para disfrutar el esquí y la nieve en el estado de California