Sao Paulo.- El Supremo Tribunal de Brasil ordenó el arresto preventivo del expresidente Jair Bolsonaro luego de que un juez afirmó que tenía intención de fugarse apenas unos días antes de empezar a cumplir su pena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado.

El político, de 70 años, fue llevado desde su casa, donde estaba bajo arresto domiciliario, a la sede de la policía federal en la capital, Brasilia.

Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal que supervisó el caso, dijo en su fallo que el dispositivo de vigilancia que Bolsonaro llevaba en el tobillo desde el 18 de julio por considerarse que existía riesgo de fuga, fue alterado a las 0:08 de la mañana del sábado.

“Esa información muestra la intención del condenado de romper la pulsera de tobillo para garantizar el éxito de su fuga, lo que se vería facilitado por la confusión que causaría una manifestación organizada por su hijo”, alegó el magistrado.

La detención "debe llevarse a cabo con todo respeto a la dignidad del expresidente Jair Messias Bolsonaro, sin el uso de esposas y sin ninguna exposición mediática”, agregó de Moraes.

El asistente de Bolsonaro, Andriely Cirino, confirmó a The Associated Press que el arresto se produjo alrededor de las seis de la mañana el sábado, apenas unas horas después de que de Moraes tomara la inesperada decisión.

El expresidente fue llevado desde su casa en una comunidad cerrada en el exclusivo barrio de Jardim Botânico a la sede de la policía federal, añadió Cirino.

Hijo de Bolsonaro llama a manifestarse en defensa de su padre

De Moraes mencionó en su fallo un video publicado esta semana por el senador Flávio Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente, en el que incitaba a sus seguidores a salir a la calle en defensa de su padre.

“El video grabado por Flávio Bolsonaro incita al desprecio del texto constitucional, de la decisión judicial y de las instituciones (democráticas), mostrando que la organización criminal no tiene límites en su intento de crear caos y conflicto en este país, en un desprecio total por la democracia”, escribió de Moraes.

“La democracia de Brasil ha alcanzado una madurez suficiente para rechazar y perseguir iniciativas ilegales y patéticas para defender a la organización criminal responsable de un intento de golpe de Estado en Brasil”, añadió el juez.

Se espera que algunos de los partidarios del exmandatario, que sostienen que es víctima de una persecución política, se manifiesten en el exterior de la sede de la policía federal durante el fin de semana.

