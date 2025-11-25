Un impresionante incendio en un almacén ubicado en Bridge Road, Southall, se registró este martes en el oeste de Londres sin que se reportaran personas lesionadas.

En redes sociales, el cuerpo de bomberos de Londres dio a conocer algunas imágenes del incendio y de las labores en las que participaron 25 camiones y 150 elementos para combatir el fuego.

Durante el siniestro se reportaron explosiones ligadas a cilindros y fuegos artificiales almacenados en el lugar. El incendio fue declarado como incidente grave y se evacuaron las propiedades vecinas, incluyendo tres escuelas y un bloque de viviendas.

De acuerdo al blog del Cuerpo de Bomberos de Londres, las llamas fueron localizadas en un edificio de dos plantas que constaba de un almacén y un local comercial, y aproximadamente tres cuartas partes del edificio estaban en llamas.

Twenty-five fire engines and around 150 firefighters are responding to a fire on Bridge Road, Southall.

The fire is located in a two storey structure consisting of a warehouse and retail space. Around three-quarters of the structure is currently alight. Three of the Brigade… pic.twitter.com/1aCJp0jR77 — Metropolitan Police Slavic Police Association (@MPS_Slavic) November 25, 2025

Columna de humo, estruendos y daños a la infraestructura

En la red social X, antes Twitter, circularon videos del fuerte incendio en el almacén en donde se logra observar una gran columna de humo, y cómo las llamas cubren la mayor parte del establecimiento.

En las grabaciones se logra escuchar diferentes estruendos mientras del humo continúa extendiéndose por el cielo.

El cuerpo de bomberos recomendó a la población cercana al accidente mantener las ventanas cerradas como medida de precaución, por la columna de humo negro de gran amplitud que se produjo.

🚨 | Más de 100 bomberos están luchando contra un gran incendio que se ha declarado en un almacén en Southall, al oeste de Londres.pic.twitter.com/xYt8pOw2eQ — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 25, 2025

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc