Un impresionante incendio en un almacén ubicado en Bridge Road, Southall, se registró este martes en el oeste de Londres sin que se reportaran personas lesionadas.
En redes sociales, el cuerpo de bomberos de Londres dio a conocer algunas imágenes del incendio y de las labores en las que participaron 25 camiones y 150 elementos para combatir el fuego.
Durante el siniestro se reportaron explosiones ligadas a cilindros y fuegos artificiales almacenados en el lugar. El incendio fue declarado como incidente grave y se evacuaron las propiedades vecinas, incluyendo tres escuelas y un bloque de viviendas.
De acuerdo al blog del Cuerpo de Bomberos de Londres, las llamas fueron localizadas en un edificio de dos plantas que constaba de un almacén y un local comercial, y aproximadamente tres cuartas partes del edificio estaban en llamas.
Columna de humo, estruendos y daños a la infraestructura
En la red social X, antes Twitter, circularon videos del fuerte incendio en el almacén en donde se logra observar una gran columna de humo, y cómo las llamas cubren la mayor parte del establecimiento.
En las grabaciones se logra escuchar diferentes estruendos mientras del humo continúa extendiéndose por el cielo.
El cuerpo de bomberos recomendó a la población cercana al accidente mantener las ventanas cerradas como medida de precaución, por la columna de humo negro de gran amplitud que se produjo.
Medio centenar de países, incluyendo México, se comprometen a combatir los incendios forestales desde la prevención
