Más Información

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

"Quizás se malinterpretó"; Sheinbaum matiza dichos de Rosa Icela a transportistas

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Salmerón se lanza contra Román Meyer por Archivo Agrario a medias; "ya me cansé de callar", dice

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Bloqueos carreteros: estas son las vialidades que continúan cerradas por campesinos y transportistas, hoy 25 de noviembre

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Marcha 25N En Vivo: sigue aquí el minuto a minuto de las protestas en CDMX

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

Autoridades de BCS investigan a Grupo Firme por interpretar narcocorrido en concierto en La Paz

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

25N: Así quedaría la modificación para sancionar el abuso sexual; se prevé hasta 7 años de prisión

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

“Mejor bloqueo con mi camión a aparecer muerto”

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Gobierno federal lanza campaña contra violencia sexual y digital; Citlalli Hernández llama a hombres a unirse

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

25N: Sheinbaum y 32 gobernadores y gobernadoras acuerdan homologación del abuso; “no están solas”, reitera

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Oleada de quejas y renuncias golpean Miss Universo

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Marcha 25N: ¿A qué hora inicia y cuál será la ruta de la movilización en la CDMX?

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Tabe analiza ir al Congreso; ve clima de linchamiento

Un impresionante en un almacén ubicado en Bridge Road, Southall, se registró este martes en el oeste de Londres sin que se reportaran personas lesionadas.

En redes sociales, el cuerpo de bomberos de Londres dio a conocer algunas imágenes del incendio y de las labores en las que participaron 25 camiones y 150 elementos para combatir el fuego.

Durante el siniestro se reportaron explosiones ligadas a cilindros y almacenados en el lugar. El incendio fue declarado como incidente grave y se evacuaron las propiedades vecinas, incluyendo tres y un bloque de viviendas.

De acuerdo al blog del Cuerpo de Bomberos de Londres, las llamas fueron localizadas en un edificio de dos plantas que constaba de un y un local comercial, y aproximadamente tres cuartas partes del edificio estaban en llamas.

Lee también

Columna de humo, estruendos y daños a la infraestructura

En la red social X, antes Twitter, circularon videos del fuerte incendio en el almacén en donde se logra observar una gran , y cómo las llamas cubren la mayor parte del establecimiento.

En las grabaciones se logra escuchar diferentes mientras del humo continúa extendiéndose por el cielo.

El cuerpo de bomberos recomendó a la población cercana al accidente mantener las ventanas cerradas como medida de precaución, por la columna de humo negro de gran amplitud que se produjo.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Visa americana/ iStock

¿Qué cubre la visa B1/B2? Lo que nadie te explica antes de viajar a Estados Unidos

Pasaporte americano. Adobe

10 obligaciones para mantener tu pasaporte americano y por qué puede ser revocado

NASA confirma el eclipse más largo de la historia: fecha exacta, países y si se verá en México. Foto iStock / Dmitry Vorobyev

NASA confirma el eclipse más largo de la historia: fecha exacta, países y si se verá en México

Destinos con nieve en Estados Unidos. Foto: iStock/ johnandersonphoto

Los 10 destinos de Estados Unidos con más nieve para el invierno 2025-2026

Washington DC.

¿Qué hacer en Washington DC durante la temporada navideña? Guía de actividades