Guanajuato.- La noche de este lunes, un incendio provocado en el relleno sanitario activó la alerta en la ciudad de Guanajuato, en donde las llamas alcanzaron ocho metros de altura.

Elementos de Bomberos y Protección Civil de esta capital realizan las maniobras para combatir el fuego, y esperan a sus homólogos de los municipios de Irapuato y Silao para el mismo propósito.

La presidenta municipal, Samantha Smith, acudió al lugar del siniestro, en donde elementos de Protección Civil señalaron que la situación está bajo control.

Dijo que el incendio fue provocado en el talud poniente del sitio de disposición final, que alcanzó una extensión aproximada de 50 metros lineales por 8 metros de altura.

Dijo que tres jóvenes presuntamente provocaron el siniestro, por lo que la Policía Municipal trabaja para ubicarlos.

Explicó que el incendio ha sido sofocado en un 95 por ciento, gracias a la rápida intervención de los brigadistas de emergencia y coordinación de diversas corporaciones.

En esas tareas intervienen elementos de Protección Civil Municipal, Bomberos SIMUB, Bomberos Voluntarios, personal de Servicios Públicos Municipales, la Dirección de Obra Pública, SIMAPAG, así como con el respaldo de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado, Protección Civil estatal y empresas contratistas locales, y Protección Civil de Silao.

Se espera que el fuego quede extinguido en su totalidad en las próximas horas.

