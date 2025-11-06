Más Información

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

México rechaza declaración de persona non grata hacia la presidenta Sheinbaum; no hay intervención en Perú, asegura

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Asesinos de Cohen, de Manzo, y otros dos casos donde la violencia rebasó a la juventud

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Hallan con vida al expresidente municipal de Zinapécuaro, Michoacán, informa Fiscalía estatal

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

Elon Musk se perfila como el primer billonario del mundo; Tesla aprueba compensación salarial histórica

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

En México sólo en 10 estados se castiga el acoso sexual; estas son las sanciones

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Matan a Guadalupe Urban Caballos, regidora de San Juan Cacahuatepec, Oaxaca; autoridades exigen justicia

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Perú declara persona non grata a Claudia Sheinbaum; ¿Qué implicaciones tiene?

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Contralmirante Fernando Farías Laguna es declarado prófugo de la justicia; está implicado en el caso de huachicol fiscal

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Caso Carlos Manzo: Saskia Niño de Rivera llama "palera" a Lilly Téllez; "ya puedes preparar tu entrevista al asesino", responde senadora

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

Banco de México vuelve a bajar la tasa de interés y queda en 7.25%

VIDEO Vestidos de blanco, decenas de personas marchan de forma pacífica en Morelia tras asesinato de Carlos Manzo

VIDEO Vestidos de blanco, decenas de personas marchan de forma pacífica en Morelia tras asesinato de Carlos Manzo

Tras más de 8 horas de bloqueos en carretera México-Toluca por la desaparición de personas, familiares de víctimas liberan la vialidad

Tras más de 8 horas de bloqueos en carretera México-Toluca por la desaparición de personas, familiares de víctimas liberan la vialidad

Un grupo de 49 países, entre ellos varios latinoamericanos y europeos, como México, Colombia, República Dominicana, Brasil, y Alemania, se comprometieron este jueves a combatir los desde la prevención y con más cooperación internacional.

El compromiso se enmarca dentro de un "llamado a la acción sobre el manejo integrado del fuego y la resiliencia frente a los incendios forestales", divulgado en la cumbre de líderes de la conferencia climática (COP30), que se celebra en Belém, en la .

Las naciones firmantes, a las que se han sumado tres organizaciones internacionales, reconocen que los incendios son una de las manifestaciones más dramáticas del cambio climático, afectan a todos por igual y constituyen un desafío que "ningún país es capaz de enfrentar solo".

Lee también

En este sentido, se comprometieron a "promover un cambio de paradigma", impulsando "una transición global de la supresión reactiva del fuego hacia estrategias proactivas de manejo" mediante la prevención.

En la práctica consiste en, por ejemplo, apostar por abrir cortafuegos y limpiar los montes de forma permanente para evitar la aparición de incendios, en vez de comprar aviones cisterna para apagarlos.

Residentes del pueblo de Santa Baia de Montes intentan combatir un incendio forestal en la provincia de Ourense, España, el 14 de agosto de 2025. Foto: AFP/Archivo
Residentes del pueblo de Santa Baia de Montes intentan combatir un incendio forestal en la provincia de Ourense, España, el 14 de agosto de 2025. Foto: AFP/Archivo

Asimismo, pactaron reforzar la cooperación internacional para prevenir, combatir y "recuperarse" de los incendios, que en los últimos años han golpeado con especial virulencia a Bolivia, Estados Unidos, Brasil, España, Portugal y Grecia, entre otros muchos países.

En este apartado, quieren establecer un protocolo de actuación para ayudarse mutuamente lo más rápido posible.

"Eso incluye intensificar la colaboración transfronteriza e interinstitucional" mediante el uso compartido de tecnologías y buenas prácticas, añade la declaración.

Lee también

Además, pretenden apoyar a las poblaciones locales, como los pueblos indígenas, y combatir los delitos ambientales.

En el caso de la Amazonía, una parte importante del fuego forma parte de un ciclo destructivo que se inicia con la ocupación ilegal de un terreno para después deforestarlo, quemarlo y transformarlo en pasto para ganado.

Entre los países que apoyaron el llamado están Alemania, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Cuba, España, Ecuador, Grecia, Indonesia, Japón, Líbano, Marruecos, México, Panamá, Países Bajos, Perú, Portugal, , República Dominicana, Rusia, Uruguay, Corea del Sur y Corea del Norte.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago. Foto: INAPAM / Adobe

Aguinaldo INAPAM 2025: quiénes lo recibirán y cómo registrarse paso a paso para obtener el pago

Estados Unidos. iStock/ Choreograph

Visas y Green Cards para emigrar y vivir legalmente en Estados Unidos

American Airlines, Delta Airlines cancelaciones: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo? Foto: iStock / den-belitsky

American Airlines- Delta Airlines cancelaciones por cierre de gobierno en EU: ¿Cómo revisar el estado de mi vuelo?

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto. Foto: iStock/Povozniuk

Cómo aprobar el examen TOEFL en 2025: guía completa para lograr estudiar en el extranjero con el inglés perfecto

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra. Foto: CANVA/AFP

“Podría destruir un continente o algo peor”: la inquietante advertencia de Elon Musk sobre el objeto 3I/ATLAS que se aproxima a la Tierra