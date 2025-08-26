Más Información

Los que han asolado a en las últimas semanas constituyen "una de las mayores catástrofes medioambientales" que ha sufrido el país en años recientes, afirmó el Gobierno, que aprobó este martes una directiva para agilizar recursos para los afectados.

Imagen de un incendio forestal junto a una carretera en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo. Foto: EFE
Imagen de un incendio forestal junto a una carretera en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo. Foto: EFE

Columnas de humo del incendio de Pobra de Brollón-Quiroga se observan sobre el bosque, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE
Columnas de humo del incendio de Pobra de Brollón-Quiroga se observan sobre el bosque, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE

Con 15 grandes incendios todavía activos, "es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años", indicó en rueda de prensa tras un consejo de ministros el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Imagen de grandes extensiones de terreno calcinado por el incendio en Pobra de Brollón-Quiroga, el martes 26 de agosto de 2025. Foto: EFE
Imagen de grandes extensiones de terreno calcinado por el incendio en Pobra de Brollón-Quiroga, el martes 26 de agosto de 2025. Foto: EFE

Maquinaria pesada se encuentra en la lucha contra el incendio forestal en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE
Maquinaria pesada se encuentra en la lucha contra el incendio forestal en Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE

El Gobierno aprobó este martes una declaración de zona catastrófica para los territorios afectados, lo que permitirá agilizar recursos mediante ayudas directas, exenciones fiscales y otras medidas, según Grande-Marlaska.

Un bombero trabaja en el incendio forestal de Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE
Un bombero trabaja en el incendio forestal de Aguasmestas, una parroquia del municipio de Quiroga, en la provincia de Lugo, el 26 de agosto de 2025. Foto: EFE

Con información de AFP

