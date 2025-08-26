Más Información
Los incendios forestales que han asolado a España en las últimas semanas constituyen "una de las mayores catástrofes medioambientales" que ha sufrido el país en años recientes, afirmó el Gobierno, que aprobó este martes una directiva para agilizar recursos para los afectados.
Con 15 grandes incendios todavía activos, "es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años", indicó en rueda de prensa tras un consejo de ministros el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El Gobierno aprobó este martes una declaración de zona catastrófica para los territorios afectados, lo que permitirá agilizar recursos mediante ayudas directas, exenciones fiscales y otras medidas, según Grande-Marlaska.
Con información de AFP
