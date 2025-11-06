Más Información

El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este jueves a la poner fin a la política que permitía las personas autoidentificar su género en los .

Los seis jueces conservadores del votaron a favor de suspender una orden de un tribunal federal inferior que obligaba al gobierno a seguir avalando que las personas elijan masculino, femenino o X (género no binario) en su pasaporte.

Los tres magistrados de tendencia progresista del tribunal discreparon de la orden.

Al dar la razón al Gobierno de Trump, los pasaportes de las personas trans y no binarias reflejarán el género asignado al nacer y no con el que se identifican, que en algunas ocasiones va más allá incluso de masculino o femenino.

Durante la anterior Administración de Joe Biden (2021-2025) se había permitido que los titulares de pasaportes se pudieran identificar con una X, que indica que se trata de alguien no binario, intersexual o de género no conforme.

Durante el primer día de su nuevo mandato, Trump firmó una orden que revirtió dicha política. La Casa Blanca defiende que el sexo biológico es necesario porque puede servir de referencia en documentos oficiales.

"Mostrar el sexo de nacimiento de los titulares de pasaportes no atenta contra los principios de igualdad ante la ley más que mostrar su país de nacimiento; en ambos casos, el Gobierno simplemente da fe de un hecho histórico sin someter a nadie a un trato diferenciado", escribió la mayoría del Supremo en su resolución

Este es otro episodio en las políticas de la administración republicana sobre los derechos de las y en especial a las personas trans, contra quienes ha abierto una lucha desde la campaña electoral. Además de esta medida, el republicano ha prohibido su participación en las competiciones femeninas.

