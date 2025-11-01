Más Información

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja varias personas muertas y heridas

Incendio en tienda Waldo's de Hermosillo deja varias personas muertas y heridas

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Se desploma avioneta en Santa Isabel, Chihuahua; reportan dos personas fallecidas

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Entran en vigor en EU aranceles del 25% para camiones que afectan especialmente a México

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Aseguran 250 mil litros de huachicol y 12 pipas en inmueble que simulaba manejo de residuos en Veracruz; hay 8 detenidos

Gran Desfile de Día De Muertos 2025 convoca a más de un millón 450 mil personas, informa Gobierno de CDMX

Gran Desfile de Día De Muertos 2025 convoca a más de un millón 450 mil personas, informa Gobierno de CDMX

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Reportan problemas para hacer transferencias; "muere" SPEI este 1 de noviembre

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; Fiscalía de Michoacán abre carpeta de investigación

Muere a tiros, sobrino de Hipólito Mora, y esposa; Fiscalía de Michoacán abre carpeta de investigación

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Gobierno de Trump dice al Congreso que no necesita su aprobación para atacar a presuntos narcotraficantes en América Latina

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Decenas de miles de personas participaron este sábado, 1 de noviembre, en en la 34ª Marcha del Orgullo LGBTQ argentina, que recorrió el centro de la ciudad con consignas en defensa de los derechos de la diversidad sexual y críticas al gobierno de .

La movilización, convocada por organizaciones de derechos humanos y , se desarrolló bajo el lema "Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad". El desfile partió desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y culminó frente al Congreso nacional, con discursos y conciertos.

"Hoy en día con el gobierno actual hay mucho odio. Se ve en la calle y en las redes sociales. Por eso estar acá defendiendo nuestros derechos y lo que somos está muy bueno", dijo a la AFP Nahuel Vassallo, empleado y estudiante universitario de 22 años.

Lee también

Fotografía aérea que muestra a personas participando en la Marcha del Orgullo este sábado, en Buenos Aires (Argentina). Personas participan de la trigésimo cuarta Marcha del Orgullo, con fuertes llamados de atención ante los crecientes discursos de odio y la violencia que sufre el colectivo LGBT+ en el país suramericano. Foto: EFE/ Adan González
Fotografía aérea que muestra a personas participando en la Marcha del Orgullo este sábado, en Buenos Aires (Argentina). Personas participan de la trigésimo cuarta Marcha del Orgullo, con fuertes llamados de atención ante los crecientes discursos de odio y la violencia que sufre el colectivo LGBT+ en el país suramericano. Foto: EFE/ Adan González

Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación y suprimió 13 programas contra la violencia de género del Ministerio de Justicia, entre otros recortes.

"Este desmantelamiento se da en un contexto de intensificación de discursos que incitan al odio y a la violencia. Incluso desde las máximas autoridades del país", señaló a la AFP María Paula García, coordinadora de Igualdad y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

En enero, en un discurso en el Foro Económico de Davos, Milei aseguró que el "feminismo radical" pretende "privilegios" y criticó el concepto de "femicidio" y lo que llama "ideología de género", cuyas "versiones más extremas" constituyen "abuso infantil". Días después, miles en Argentina se manifestaron en repudio.

Lee también

Foto: Alejandro PAGNI / AFP
Foto: Alejandro PAGNI / AFP

Entre los cientos de carteles de la tarde de este sábado, el más repetido era que el que proclamaba: "No hay orgullo sin justicia".

Los crímenes de odio contra lesbianas, gais, bisexuales y personas trans aumentaron en Argentina un 70% en la primera mitad de 2025 frente al mismo periodo del año pasado, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.

Uno de los más emblemáticos fue el ataque a cuatro mujeres lesbianas con un explosivo casero en Buenos Aires. Tres murieron y la sobreviviente sigue pidiendo justicia.

Lee también

Fotografía que muestra un cartel del primero ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante la Marcha del Orgullo este sábado, en Buenos Aires (Argentina). Personas participan de la trigésimo cuarta Marcha del Orgullo, con fuertes llamados de atención ante los crecientes discursos de odio y la violencia que sufre el colectivo LGBT+ en el país suramericano. Foto: EFE/ Adan González
Fotografía que muestra un cartel del primero ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante la Marcha del Orgullo este sábado, en Buenos Aires (Argentina). Personas participan de la trigésimo cuarta Marcha del Orgullo, con fuertes llamados de atención ante los crecientes discursos de odio y la violencia que sufre el colectivo LGBT+ en el país suramericano. Foto: EFE/ Adan González

La movilización incluyó decenas de carrozas de organizaciones sociales y políticas, repletas de activistas que bailaban y cantaban. Eran verdaderos escenarios móviles.

La cantante británica Dua Lipa, que dará un concierto la semana próxima en , envió saludos y apoyo en un video transmitido en uno de los escenarios de la movilización.

Entre la multitud se mezclaban familias, activistas, estudiantes y turistas extranjeros que se unieron a la celebración, en una jornada de música, danza y performances de artistas locales.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre habrá puente largo. Foto: Canva / SEP

¡Confirmado! SEP y LFT anuncian los días sin clases ni trabajo en noviembre: habrá puente largo

Pensionados que recibirán PAGO TRIPLE en noviembre fechas y montos oficiales. Foto: Adobe

¿Qué pensionados recibirán pago TRIPLE en noviembre? Monto y fecha

Visa americana/ iStock

Trabajos que puedes conseguir en Estados Unidos sin ser ciudadano, pero con visa H-2B

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Día de Muertos. Foto: iStock

Día de Muertos: Cuándo llegan los difuntos adultos y lo que no puede faltar en su ofrenda