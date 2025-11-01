Decenas de miles de personas participaron este sábado, 1 de noviembre, en Buenos Aires en la 34ª Marcha del Orgullo LGBTQ argentina, que recorrió el centro de la ciudad con consignas en defensa de los derechos de la diversidad sexual y críticas al gobierno de Javier Milei.

La movilización, convocada por organizaciones de derechos humanos y colectivos LGBTQ, se desarrolló bajo el lema "Frente al odio y la violencia: más orgullo y unidad". El desfile partió desde la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno, y culminó frente al Congreso nacional, con discursos y conciertos.

"Hoy en día con el gobierno actual hay mucho odio. Se ve en la calle y en las redes sociales. Por eso estar acá defendiendo nuestros derechos y lo que somos está muy bueno", dijo a la AFP Nahuel Vassallo, empleado y estudiante universitario de 22 años.

Fotografía aérea que muestra a personas participando en la Marcha del Orgullo este sábado, en Buenos Aires (Argentina). Personas participan de la trigésimo cuarta Marcha del Orgullo, con fuertes llamados de atención ante los crecientes discursos de odio y la violencia que sufre el colectivo LGBT+ en el país suramericano. Foto: EFE/ Adan González

Desde su asunción en diciembre de 2023, el presidente Milei eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, disolvió el Instituto Nacional contra la Discriminación y suprimió 13 programas contra la violencia de género del Ministerio de Justicia, entre otros recortes.

"Este desmantelamiento se da en un contexto de intensificación de discursos que incitan al odio y a la violencia. Incluso desde las máximas autoridades del país", señaló a la AFP María Paula García, coordinadora de Igualdad y Diversidad de Amnistía Internacional Argentina.

En enero, en un discurso en el Foro Económico de Davos, Milei aseguró que el "feminismo radical" pretende "privilegios" y criticó el concepto de "femicidio" y lo que llama "ideología de género", cuyas "versiones más extremas" constituyen "abuso infantil". Días después, miles en Argentina se manifestaron en repudio.

Foto: Alejandro PAGNI / AFP

Entre los cientos de carteles de la tarde de este sábado, el más repetido era que el que proclamaba: "No hay orgullo sin justicia".

Los crímenes de odio contra lesbianas, gais, bisexuales y personas trans aumentaron en Argentina un 70% en la primera mitad de 2025 frente al mismo periodo del año pasado, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+.

Uno de los más emblemáticos fue el ataque a cuatro mujeres lesbianas con un explosivo casero en Buenos Aires. Tres murieron y la sobreviviente sigue pidiendo justicia.

Fotografía que muestra un cartel del primero ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, durante la Marcha del Orgullo este sábado, en Buenos Aires (Argentina). Personas participan de la trigésimo cuarta Marcha del Orgullo, con fuertes llamados de atención ante los crecientes discursos de odio y la violencia que sufre el colectivo LGBT+ en el país suramericano. Foto: EFE/ Adan González

La movilización incluyó decenas de carrozas de organizaciones sociales y políticas, repletas de activistas que bailaban y cantaban. Eran verdaderos escenarios móviles.

La cantante británica Dua Lipa, que dará un concierto la semana próxima en Buenos Aires, envió saludos y apoyo en un video transmitido en uno de los escenarios de la movilización.

Entre la multitud se mezclaban familias, activistas, estudiantes y turistas extranjeros que se unieron a la celebración, en una jornada de música, danza y performances de artistas locales.

