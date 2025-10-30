Más Información

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto autor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Fiscalía del Edomex detiene a "El Comandante" presunto autor intelectual del asesinato de colombianos B-King y DJ Regio Clown

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Tribunal Electoral perdona multas por acordeones en elección judicial; no hay pruebas, señala

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Vuelo de JetBlue proveniente de Cancún aterriza de emergencia en Florida; hospitalizan a varios pasajeros

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Brugada advierte que no habrá impunidad ante presunto caso de violación en albergue "Casa de las Mercedes"

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Los 27 menores y un joven que llegaron a Topolobampo, Sinaloa, están bajo resguardo; eran jornaleros que trabajaban en BCS

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Médicos advierten reducción de cirugías programadas por falta de recursos en el Hospital Infantil; exigen atención a la niñez

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

Cae en Chiapas “El Carnal”, exdirector de la Policía Estatal en Tabasco; está ligado a "La Barredora"

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

"Nos mintió a todos", acusa Luis Cárdenas sobre Simón Levy; "con humildad, asumo lo que me toca", responde a críticas

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

Magistrada Janine Otálora participa en su última sesión del TEPJF; perfilan dejar vacante vacía hasta 2027

SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de asuntos; acuerdan dar más tiempo a casos con temas de fondo

SCJN estrena nuevo método para agilizar revisión de asuntos; acuerdan dar más tiempo a casos con temas de fondo

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Rescate de 80 niñas y adolescentes de "Casa de las Mercedes" fue en ambas sedes de la institución en alcaldía Cuauhtémoc

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

Interceptan embarcación con 28 menores de edad en altamar; los trasladan a Topolobampo, Sinaloa

Buenos Aires.- El presidente de , Javier Milei, se reunió este jueves con la mayoría de los gobernadores de las provincias del país sudamericano para abrir una nueva etapa de diálogo y buscar apoyo para las reformas económicas que planea impulsar tras la victoria oficialista en las elecciones legislativas del domingo pasado.

En la reunión, celebrada en la , sede del Ejecutivo argentino, participaron, además de Milei y los mandatarios provinciales, miembros del Gabinete de ministros del Gobierno argentino, según informó Presidencia.

En el encuentro estuvieron representadas 19 provincias y la ciudad de Buenos Aires, ninguna de ellas gobernada por la fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, liderada por Milei, aunque en algunos casos con buen diálogo con el Ejecutivo.

Lee también

A la cita no fueron invitados los gobernadores peronistas Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Tras haber logrado un importante triunfo en unos comicios legislativos que, sin embargo, no le darán la mayoría en el Congreso, el gobierno busca construir consensos con diversos sectores de la oposición para sacar adelante profundas reformas económicas.

De cara a los dos años de mandato que le quedan por delante, y tras haber logrado imponer en la primera mitad de su Gobierno varias medidas orientadas a la desregulación económica, Milei pretende impulsar lo que ha denominado "reformas de segunda generación".

Se trata de cambios profundos en las leyes laborales, en el régimen tributario y en el sistema de jubilaciones, reformas que difícilmente podría haber sacado adelante en los dos primeros años de gestión dada la muy minoritaria posición de La Libertad Avanza en las dos cámaras del Congreso.

Esa situación cambiará a partir del 10 de diciembre próximo, cuando el Parlamento cambie parcialmente su composición a partir de los resultados de la elección legislativa del pasado domingo.

En estos comicios, La Libertad Avanza cosechó algo más del 40 % a nivel nacional, lo que le permite fortalecer su peso en el Congreso.

Lee también

Aún así, y sumando a aliados, el oficialismo no tendrá mayoría propia, por lo que se ve obligado a buscar consensos con la oposición.

Fuera de su alianza con Propuesta Republicana (Pro), la fuerza conservadora liderada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019), Milei ha tenido en sus dos primeros años de gestión una relación problemática con la oposición, tanto en el Parlamento como con los gobernadores.

El presidente argentino celebra los resultados de las elecciones legislativas del domingo, en la sede en Buenos Aires de La Libertad Avanza. Foto: Luis Robayo / AFP
El presidente argentino celebra los resultados de las elecciones legislativas del domingo, en la sede en Buenos Aires de La Libertad Avanza. Foto: Luis Robayo / AFP

A principios de este mes, fue el propio Fondo Monetario Internacional (FMI) el que marcó la necesidad de "generar un amplio apoyo político" en Argentina "para asegurar la implementación de la ambiciosa agenda de reformas y para fortalecer la confianza".

El paquete de reformas forma parte del programa de facilidades extendidas que Argentina firmó en abril pasado con el FMI.

También diversas entidades empresariales han reclamado en los últimos días que se construyan los consensos necesarios para sacar adelante las reformas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados. Foto: iStock / Esdelval / Infonavit

Infonavit aplicará “borrón y cuenta nueva”: perdonará deudas y dará descuentos a miles de acreditados

Sin clases el 3 de noviembre estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre. Foto: Canva

Sin clases el 3 de noviembre: estos alumnos descansarán y tendrán Megapuente desde el 31 de octubre

Visa americana de turista B1/B2. Foto: iStock/ FTiare

¿Cómo tramitar visa de turista B1/B2 si viajas desde México este fin de año?

iStock/ evgenyatamanenko/ Ciudadanía de Estados Unidos

Cómo obtener la ciudadanía de Estados Unidos en 5 años siendo mexicano: Esto te ayudará

Día de Muertos. iStock/ agcuesta

Día de Muertos: Significado del pan de muerto, cempasúchil y los niveles de la ofrenda