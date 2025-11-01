Nairobi.- El gobierno de Kenia informó este sábado que subió de 15 a 21 el número de personas muertas por un deslizamiento de tierra provocado por las fuertes lluvias caídas desde la pasada noche en el condado de Elgeyo Marakwet (oeste), donde siguen desaparecidas unas 30 personas y se activaron operaciones de búsqueda y recate.

Las intensas precipitaciones ocasionaron deslizamientos de tierra, desprendimientos de rocas e inundaciones en varias zonas del condado, arrastrando escombros hacia aldeas e inundando las zonas bajas del valle de Kerio.

"Hemos suspendido nuestras operaciones de búsqueda y rescate por hoy. Hemos confirmado el fallecimiento de 21 personas en esta tragedia, mientras que más de 30 personas siguen desaparecidas, según informaron sus familiares", afirmó el ministro del Interior, Kipchumba Murkomen, en la red social X.

Murkomen precisó que "25 personas con heridas graves fueron trasladadas en helicóptero a Eldoret (oeste) para recibir atención médica especializada, mientras que otras con heridas leves fueron atendidas en la zona".

"La misión de búsqueda y rescate se reanudará mañana con un equipo del Ejército y la Policía, que se unirá a otras organizaciones y a la comunidad local", subrayó, al indicar que se realizan preparativos para suministrar más alimentos y artículos de primera necesidad a las víctimas.

"Helicópteros militares y policiales están en alerta para transportar los suministros. Insto a las personas que viven cerca de ríos estacionales y en las zonas que sufrieron deslizamientos de tierra anoche a que se trasladen a zonas seguras", agregó.

Seguirán operaciones de búsqueda y rescate tras deslizamiento de tierra

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, declaró que sus "oraciones están con las familias afectadas por el devastador deslizamiento de tierra" en Elgeyo Marakwet.

"El gobierno está brindando apoyo en las operaciones de búsqueda y rescate que se están llevando a cabo", remarcó Ruto en X.

La Cruz Roja de Kenia informó, en su cuenta de X, que desplegó efectivos para ayudar a los damnificados en la zona, donde el acceso a algunas de las áreas afectadas "sigue siendo extremadamente difícil debido a las inundaciones y a las rutas bloqueadas".

"Pero nuestros equipos continúan trabajando incansablemente para llegar a quienes lo necesitan", añadió la Cruz Roja.

También en X, Murkomen aseguró esta mañana que el gobierno ha desplegado "helicópteros policiales y militares con personal médico y de la Cruz Roja para colaborar en las operaciones de búsqueda y rescate".

El ministro dedicó sus "pensamientos y oraciones" a los afectados por "el devastador deslizamiento de tierra que ha provocado la pérdida de vidas y bienes, así como la destrucción de infraestructura, incluyendo la red vial".

Los deslizamientos de tierra, también conocidos como aludes de lodo, son movimientos rápidos de suelo, rocas y escombros saturados de agua que se desplazan ladera abajo.

En Kenia suelen producirse cuando el suelo se vuelve inestable y no puede soportar su propio peso en laderas empinadas o zonas montañosas, y pueden causar daños importantes a viviendas, carreteras e infraestructuras.

