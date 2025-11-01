Más Información

Vigilantes de la UNAM son vinculados a proceso por su probable participación en el homicidio de aficionado de Cruz Azul

Desfile de Día de Muertos 2025. Sigue la cobertura minuto a minuto

Caen dos estadounidenses en la CDMX buscados por conspiración criminal en EU; serán deportados

Nueva tarifa al transporte en CDMX entra en vigor este sábado 1 de noviembre ¿de cuánto es el aumento?

Sheinbaum presenta ofrenda del Día de Muertos en Palacio Nacional; la dedica a mujeres indígenas de México

Octubre cierra con 50 asesinatos diarios en México; es el mes con menos víctimas del 2025

Muere el priista Francisco Rojas, exdirector de Pemex y CFE; Alito Moreno externa sus condolencias

Adán y Lastra favorecieron a hermano de Bermúdez

Detienen a seis policías estatales por presuntos nexos con La Barredora

Simón Levy llama a hotel en Lisboa y niega haber estado allí; pide que llamen si quieren verificarlo

Remiten 511 motocicletas durante la primera noche de la Rodada del Terror

Vinculan a proceso a "El Comandante" por su probable participación en el asesinato de los colombianos “B-King” y “DJ Regio Clown”

Washington.- El Pentágono informó este sábado que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos ha realizado recientemente en suelo puertorriqueño entrenamientos que han incluido maniobras de desembarco e infiltración en un momento marcado por el incremento del despliegue militar de Washington en y el creciente temor a un ataque sobre Venezuela.

El Comando Sur del ejército estadounidense, cuya jurisdicción comprende América Latina a excepción de México, publicó hoy un mensaje en la red social X, acompañado de un vídeo, en el que informa que la Vigésimo Segunda Unidad Expedicionaria de Marines realizó "operaciones de entrenamiento en Puerto Rico".

El metraje muestra un LCAC, un gran aerodeslizador que transporta tropas, vehículos y equipamientos, realizando un desembarco anfibio con apoyo de varias unidades de helicópteros de transporte UH-1Y -desde los que los marines ensayaron también el desembarco- y helicópteros de ataque Apache.

Las imágenes, acompañadas de música dramática para imitar el típico avance de una película de acción, muestran después escuadras de Marines desplazándose en Polaris MRZR -un vehículo táctico ligero todoterreno pensado para transportar efectivos en terrenos difíciles- para después asegurar posiciones de tiro o proseguir con operaciones de infiltración.

"Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del Presidente de EU para desarticular el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria", concluye el mensaje.

Estos entrenamientos, que se suman a los ejercicios con fuego real realizados también por los Marines desde un buque de asalto esta pasada semana en el Caribe, se dan a conocer un día después de que varios medios estadounidenses afirmaran, citando fuentes cercanas a la Casa Blanca, que Washington está preparado para atacar posiciones militares en Venezuela.

El supuesto argumento del gobierno Trump es que puertos o aeródromos -que estarían entre los objetivos primordiales- controlados por el ejército venezolano son empleados en realidad con fines logísticos para el tráfico de drogas por organizaciones como el , que según Washington está liderado por el propio presidente venezolano, Nicolás Maduro, y la cúpula de su Gobierno y de las Fuerzas Armadas.

En los últimos días el Pentágono ha redoblado el despliegue que inició en verano en aguas del Caribe frente a Venezuela con el envío, entre otros, de su mayor y más sofisticado portaaviones, el USS Gerald Ford.

Mediante este contingente el ejército estadounidense ha destruido de manera sumaria más de una decena de supuestas narcolanchas y matado a la mayoría de sus ocupantes.

El propio presidente estadounidense, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, negaron ayer que Washington se esté preparando para atacar Venezuela pese al indiscutible incremento de la presión militar sobre Caracas.

