Negociaciones entre Canadá y EU siguen suspendidas tras el enfado de Trump por anuncio contra aranceles

Toronto.- Canadá y Estados Unidos todavía no han reiniciado sus negociaciones comerciales desde que el presidente Donald Trump decidió inesperadamente suspender las conversaciones a finales de octubre, reveló el primer ministro canadiense, Mark Carney.

"Las conversaciones todavía no se han reiniciado", declaró Carney durante una rueda de prensa en Ottawa.

El líder canadiense añadió que la última vez que habló con Trump fue la semana pasada durante la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en Gyeongju, Corea del Sur.

En ese encuentro, Carney se disculpó ante Trump por la decisión de la provincia canadiense de Ontario de emitir una campaña publicitaria en la cadena de televisión Fox con un discurso del fallecido presidente estadounidense Ronald Reagan en contra de los aranceles.

La emisión del anuncio televisivo el pasado 23 de octubre provocó la ira de Trump que acudió a su red Truth Social para denunciar que "debido a su comportamiento atroz, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN SUSPENDIDAS".

Trump añadió que Canadá estaba intentando influir en la decisión del Tribunal Supremo de EU, que precisamente este miércoles empezó a escuchar argumentos sobre la legalidad de los aranceles que Washington ha impuesto a sus socios comerciales.

El anuncio, creado por Ontario, la provincia canadiense más afectada por los aranceles, utiliza un discurso de 1987 de Reagan, quien señala a los aranceles como un elemento dañino para la economía, un lenguaje opuesto al de Trump.

Tras suspender las negociaciones, Trump elevó los aranceles a las importaciones canadienses del 25% al 35%, y exigió que Canadá dejase de emitir el anuncio.

El jefe de gobierno de Ontario, el conservador Doug Ford, suspendió la campaña publicitaria luego de que Carney se lo solicitase solo después de que el anuncio fuese emitido una segunda vez en la cadena Fox durante el segundo partido de la Serie Mundial de béisbol.

