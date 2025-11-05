ONU condena acoso a Sheinbaum y urge a no normalizar la violencia contra mujeres en México

Más Información

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) condenó el acoso que vivió la presidenta de México, , al tiempo que hizo un llamado a "no normalizar ni minimizar" la violencia contra las mujeres en el país.

El pronunciamiento ocurre luego de que el martes un hombre acosó y tocó sin su consentimiento a la mandataria, cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico, a unos metros de , en la capital mexicana.

"La en México expresa su solidaridad con la presidenta Claudia Sheinbaum ante la agresión sufrida", expuso la organización en un mensaje en X.

Por separado, remarcó que "la violencia contra las mujeres no puede normalizarse ni minimizarse" y señaló que "toda forma de acoso, hostigamiento o abuso es una violación de los y un delito que debe ser denunciado, sancionado y erradicado".

Asimismo, expresó su respaldo al llamamiento que hizo el martes la Secretaría de las Mujeres de México de no "trivializar" este tipo de violencias, ni utilizarlas para ejercer revictimización.

La Secretaría de las Mujeres urgió en un comunicado "a que este acontecimiento no se instrumentalice para a ninguna mujer, niña o adolescente que haya sufrido un acto de violencia".

Sheinbaum presenta denuncia contra el hombre que la acosó

Esta mañana, Sheinbaum afirmó en su conferencia diaria que interpuso una denuncia contra el sujeto que la acosó, además de que espera una disculpa de los medios que difundieron fotografías de la agresión, tomadas de un video que se viralizó en las redes sociales.

La mandataria también rechazó la revictimización ejercida en su contra por figuras políticas opositoras que la acusan de "fabricar" la agresión para desviar la atención mediática por la en Michoacán.

"Suena como cuando llega una mujer al y le dicen, '¿por qué ibas con el vestido corto?'(…) ¿Se lo buscó la presidenta por ir caminando, o cómo?", cuestionó.

Un día antes, cuando Sheinbaum caminaba por el centro de la capital y saludaba a algunos ciudadanos, un hombre en aparente se le acercó, intentó besarla en el cuello y luego abrazarla por la espalda.

Horas más tarde, autoridades federales confirmaron que el agresor, identificado como Uriel Rivera Martínez, fue arrestado y remitido a la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Ciudad de México.

Más del 70% de las mexicanas mayores de 15 años han vivido al menos un tipo de violencia, como sexual (48%), psicológica (52%) o física (35%), según datos del (Inegi).

El porcentaje de mujeres en México que han vivido , manoseo, exhibicionismo o intento de violación es del 15.5%, cinco veces mayor que el de los hombres, 3.2%, según una encuesta de 2024 del Inegi.

