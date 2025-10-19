Más Información
Matan a elemento Stephania Carmona en campo de tiro de la GN; fiscalías investigan el caso, dice Alejandro Armenta
"Trump es grosero e ignorante... Está engañado por sus logias": Petro responde a acusación de que es narco
Las joyas robadas en el Louvre tienen un valor incalculable, dice el ministro del Interior de Francia
Una persona en estado de ebriedad se quedó dormida, unos minutos, dentro de una de las cabinas de la Línea 1 del Cablebús la noche del sábado.
De acuerdo con los reportes del medio de transporte público, esto ocurrió antes de que llegará a la estación La Pastora, de la ruta que va de Indios Verdes a Cuautepec.
Lee también ISSSTE donará predio para construcción de estación de Línea 4 de Cablebús: Martí Batres
En videos que circulan en redes sociales donde indican que presuntamente una persona quedó atrapada, las autoridades aclararon que no se trató de eso, sino que se quedó dormida en la cabina.
El Cablebús precisó que una vez que se notificó de la presencia de la persona en la cabina, personal la movió y quien estaba ahí fue retirado.
LL
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]