Una persona en estado de ebriedad se quedó dormida, unos minutos, dentro de una de las cabinas de la Línea 1 del Cablebús la noche del sábado.

De acuerdo con los reportes del medio de transporte público, esto ocurrió antes de que llegará a la estación La Pastora, de la ruta que va de Indios Verdes a Cuautepec.

En videos que circulan en redes sociales donde indican que presuntamente una persona quedó atrapada, las autoridades aclararon que no se trató de eso, sino que se quedó dormida en la cabina.

El Cablebús precisó que una vez que se notificó de la presencia de la persona en la cabina, personal la movió y quien estaba ahí fue retirado.

