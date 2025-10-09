Más Información

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Gobierno israelí aprueba acuerdo para liberar a rehenes; EU enviará 200 soldados para supervisar acuerdo

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

Jimena García Álvarez-Buylla, hija de la exdirectora de Conahcyt, presume su exclusivo estudio de arte

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

Se forma tormenta tropical Raymond en costas de Guerrero: ¿Qué estados afectará?

El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, () Martí Batres informó que se donará un predio para la construcción de una estación de la .

En redes sociales informó que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el cederá los derechos de cuatro predios que se encontraban sin uso por parte del Instituto.

Uno de ellos, será destinado para “la obra de una estación de Cablebús, en Tlalpan”, sostuvo.

Lee también:

Los otros predios serán utilizados para la construcción de una zona de cuidado ambiental, en Tlalpan; regulación territorial en Tepeximilpa, Tlalpan y un nuevo espacio cultural y social, en Benito Juárez.

“Colaboramos con los gobiernos locales e instancias federales para aprovechar al máximo los espacios físicos y extender los servicios públicos en favor de la gente”.

La línea 4 del Cablebús recorrerá el tramo de Pedregal de San Nicolás a Ciudad Universitaria, con un trayecto de sólo 40 minutos. Contará con ocho estaciones que conectarán colonias de zonas altas de Tlalpan con puntos estratégicos del sur de la ciudad.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses