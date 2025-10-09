El director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE) Martí Batres informó que se donará un predio para la construcción de una estación de la línea 4 de Cablebús.

En redes sociales informó que en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el ISSSTE cederá los derechos de cuatro predios que se encontraban sin uso por parte del Instituto.

Uno de ellos, será destinado para “la obra de una estación de Cablebús, en Tlalpan”, sostuvo.

Los otros predios serán utilizados para la construcción de una zona de cuidado ambiental, en Tlalpan; regulación territorial en Tepeximilpa, Tlalpan y un nuevo espacio cultural y social, en Benito Juárez.

“Colaboramos con los gobiernos locales e instancias federales para aprovechar al máximo los espacios físicos y extender los servicios públicos en favor de la gente”.

La línea 4 del Cablebús recorrerá el tramo de Pedregal de San Nicolás a Ciudad Universitaria, con un trayecto de sólo 40 minutos. Contará con ocho estaciones que conectarán colonias de zonas altas de Tlalpan con puntos estratégicos del sur de la ciudad.

