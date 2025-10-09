El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la terminal Observatorio de la Línea 1 fue reconstruida en su totalidad, tras más de 50 años de operación.

Este jueves, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada recorrió en convoy las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

El encargado del proyecto de la Línea 1, Guillermo Calderón, explicó que la terminal Observatorio fue reconstruida, tras más de 50 años de ponerse en operación y ahora tendrá mayor capacidad, debido a que recibirá pasajeros provenientes del Tren Interurbano México-Toluca, así como la ampliación de la Línea 12.

Calderón dijo que la terminal Observatorio recibía cerca de 40 mil pasajeros al día, y se estima que con la puesta en marcha del Tren Interurbano México-Toluca, llegarán 35 mil personas adicionales.

