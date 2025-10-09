Más Información

Vinculan a proceso a Norma Angélica "N", presunta implicada en asesinato de funcionarios de Clara Brugada

Aduanas de México alista 14 laboratorios para evitar más huachicol fiscal

Diputados reciben iniciativa de Ley de Aguas propuesta por Sheinbaum; proyecto establece un fondo de reserva de aguas nacionales

"No hay noticias" sobre extradición de Tomás Zerón, dice Embajadora de Israel; apelación de Andrés Roemer no ha terminado

Rumbo al Nobel de la Paz: Estas son las guerras a las que Trump dice que puso fin

László Krasznahorkai, el escitor húngaro que ha dedicado su vida y obra al terror apocalíptico

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que la de la fue reconstruida en su totalidad, tras más de 50 años de operación.

Este jueves, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, recorrió en convoy las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio.

El encargado del proyecto de la Línea 1, Guillermo Calderón, explicó que la terminal Observatorio fue reconstruida, tras más de 50 años de ponerse en operación y ahora tendrá mayor capacidad, debido a que recibirá pasajeros provenientes del Tren Interurbano México-Toluca, así como la ampliación de la Línea 12.

Calderón dijo que la terminal Observatorio recibía cerca de 40 mil pasajeros al día, y se estima que con la puesta en marcha del Tren Interurbano México-Toluca, llegarán 35 mil personas adicionales.

