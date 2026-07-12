Lo que comenzó como un trabajo tradicional de reparaciones básicas, hoy se ha transformado en un arte que fusiona la nostalgia futbolística con la cultura del calzado urbano. Al frente de esta evolución se encuentra Eduardo Villeda, conocido en el gremio y en las canchas como Eduardo Zapato.

No sólo repara calzado; tunea tenis. Foto: Luis Camacho

Su taller Mr. Shoes, fundado en Tacubaya, evolucionó de reparar calzado de futbol a intervenir tenis y calzado deportivo con playeras de futbol. Recorta la playera, extrae parches, escudos y secciones de tela para personalizar los pares con una identidad inigualable para el cliente aficionado.

No sólo repara calzado; tunea tenis. Foto: Luis Camacho

Considera que el oficio de la zapatería en México está viviendo una evolución hacia diversas opciones. El trabajo tradicional de reparaciones básicas y boleadas en los barrios de la capital, hoy ha evolucionado a un arte de nicho que fusiona la nostalgia futbolística con la cultura del calzado urbano.

No sólo repara calzado; tunea tenis. Foto: Luis Camacho

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Eduardo Villeda ha logrado dar una segunda vida a los botines de juego y crear piezas únicas de colección.

No sólo repara calzado; tunea tenis. Foto: Luis Camacho

La historia de Eduardo comenzó a los 15 años de edad en la alcaldía Iztacalco, donde empezó el aprendizaje de los secretos del maestro reparador del taller, hasta desarrollar una profunda vocación y compromiso por un oficio que lo atrapó por completo.

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