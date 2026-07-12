Controlan incendio en El devastador incendio que dejó al menos 12 fallecidos en la provincia de Almería, en el sur de España, está "estabilizado", según anunció este domingo el presidente regional de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, en su cuenta de X.

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"Buenas noticias. Tras días muy duros" el servicio de extinción de incendios "da por estabilizado" el fuego en Los Gallardos, indicó Moreno en su mensaje, donde añadió que el fuego "está perimetrado y acotado" y, por lo tanto, "se autoriza el regreso paulatino de las mil personas que permanecían desalojadas".

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