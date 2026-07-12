Las compañías disqueras le indicaban el camino a seguir, pero Carlos Vives decidió escuchar otra cosa. A mediados de los años 80 había comenzado su carrera entre baladas pop, rock y telenovelas. Poco después eligió el vallenato, una música que la industria consideraba ajena al perfil de una figura joven que aspiraba al mercado internacional.

“Fui muy rebelde en decir: yo voy a hacer mi rock, yo no voy a hacer una copia del rock inglés, del pop italiano. Vamos a inventarnos el nuestro, porque no había nada que perder”, recuerda.

La decisión llegó en una época en la que Colombia enfrentaba fuera de sus fronteras una imagen ligada al narcotráfico y la violencia. Vives encontró en las canciones de su tierra una manera de contar otro país apoyado en historias, ritmos y personajes que ya formaban parte de la memoria popular.

“Escogí el camino de ser colombiano en tiempos que eran difíciles para la gente joven. Había un estigma muy fuerte. Cuando tú has vivido tu país sabes que tenemos problemáticas que hemos padecido todos, pero también sabes que la mayoría de la gente es maravillosa y buena. Vale la pena ser rebelde”, dice el colombiano.

A 40 años de su debut discográfico, Vives mira aquella apuesta como el origen de una carrera que llevó el vallenato a públicos que antes parecían lejanos. También la relaciona con una idea que mantiene hasta hoy: la música puede representar a un pueblo y defender su cultura sin ponerse al servicio de un partido, una ideología o un político.

Actualmente promueve El último disco Vol. 1, publicado por Sony Music, álbum en el que vuelve a mezclar vallenato, cumbia, rock y pop...

[Publicidad]

¿Puede la música unir lo que la política ha separado?

El término latinoamericano lo dejé ya hace mucho tiempo, porque al final somos hispanoamericanos. Se me han diluido las fronteras. Cuando uno como colombiano ha vivido la cultura de México, como la hemos vivido los pueblos hispanoamericanos a través del cine, la música, sus personajes, la televisión y todo, eso no se queda en el corazón porque somos familia. Para mí fue muy diciente. ¿Por qué estamos divididos? ¿Por qué nos creemos tan diferentes? ¿Qué nos pasó en la historia? Ya entendí que es muy difícil cambiar una historia que nos han sembrado durante años. La música nos vuelve a conectar. La música demuestra lo que la política desprecia.

En su reciente visita a México, Vives se sumó a la fiesta colombiana en apoyo a su Selección. Foto: Fernanda Rojas/ El Universal

¿Qué le debe un artista a la gente que lo escucha?

[Publicidad]

Hay cosas que me gustan más, otras que me gustan menos, porque valoro mucho los mensajes, son importantes. Creo que el artista es un mensajero. A mí siempre la música me dijo cosas que me sirvieron en la vida. En el rock, en el bolero, en la salsa. La música que nos gustó siempre nos dejó cosas que nos sirvieron para la vida. Yo quiero servirle a la gente con mi música.

¿Cómo se le sirve a un pueblo desde la música?

Escoges cantar, sírvele a la gente, sírvele a tu gente. Si escoges además hacer tus inventos con el vallenato, con música de tu pueblo, y si quiero hacer el rock con eso, sírvele a tu gente, a la tierra que te dio eso, al mestizaje que te dio eso, a tu herencia española, indígena, africana, sirio-libanesa, judía, a tu herencia de todo lo que somos. Me gusta cantar, seguir contando historias.

[Publicidad]

¿A qué le sigue cantando?

A mi tierra, a la vida, a mis hijos, a la gente, a todo lo que somos, a nuestra identidad, a valorarla toda. De pronto hay cierta vanidad cuando uno llega a este trabajo, pero va aprendiendo que uno tiene que servir. En lo que escojas hacer en la vida, es servirle a la gente.

¿Qué encontró en México que también reconocía en Colombia?

[Publicidad]

Cuando mi música me trajo a México era más que el trabajo de una disquera por promocionar a un artista. Era que el pueblo mexicano sintió que había algo que nos conectaba profundamente. Me pasó en Hispanoamérica, Ecuador, Venezuela, Panamá, los hermanitos más cercanos, los que estamos pegados.

¿Dónde se escucha hoy ese parentesco entre México y Colombia?

Hoy, en lo que la industria llama música popular, vemos una presencia fuerte de la música mexicana entre las nuevas generaciones de Colombia. Es un movimiento de ida y vuelta que nos permite reconocernos como pueblos muy cercanos. Algo parecido ocurrió con la cumbia. Su origen está en los pueblos anfibios de Colombia, donde la gente vivía sobre el agua, como también ocurrió en México. De ahí viene ese patrón cumbiero que después se electrificó y llegó a México en forma de orquesta.

[Publicidad]

¿Por qué llamarlo a su álbum El último disco?

Discos como éste, que son dos volúmenes, que lo estoy haciendo en vinilo, que lo grabamos en bloque. ¿Sabes cómo se grababan los discos? Las bandas ensayaban, entraban al estudio y grababan. Así está hecho.

Tiene algo de nostalgia, de cómo empecé haciendo mis canciones, de cómo ha cambiado la industria, las formas para hacer canciones. Nuestra forma de hacer música está cambiando. Discos así no se vuelven a grabar.

[Publicidad]

Para mí, yo creo que en mi carrera es el último de este tipo. Vamos a seguir haciendo canciones y haremos lo que todos estilan. Con otros artistas hacemos cosas. Pero este tipo de canciones, este tipo de buscar qué pongo en el lado A, qué pongo en el lado B, qué temáticas quiero hacer, ya no se hace.

¿Cómo consiguió que una nueva generación llegara a sus canciones?

Se queda uno luchando. He tenido la suerte en los últimos años de que ha llegado gente joven a nuestros conciertos, de una generación que no conoció esa primera parte de mi trabajo, esos primeros 15 años donde se hicieron canciones que se están descubriendo hoy.

Me hablan de canciones. Claro, a lo mejor lo que hice con Sebastián, con Shakira, con mis amigos del género urbano, hace que las nuevas generaciones también te empiecen a descubrir.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.