A Macarena Miguel nadie le puede decir que la maternidad no se puede combinar con el trabajo, pues hace dos años tenía un bebé de tres meses cuando filmó Terapia familiar y ahora se apresta para la premier teniendo otra pequeña de dos meses de edad.

“Cuando fui mamá sí tenía miedo de cómo iba a retomar mi carrera y todo se fue dando”, dice la actriz.

El dramedy dirigido por Mariana González se presentará el 25 de julio en el marco del Guanajuato International Film Festival (GIFF), que tendrá como sedes a la capital del Bajío y a San Miguel de Allende.

La historia gira en torno a una mamá que regresa a México para decirle a sus hijos, cada quien con su vida hecha, algo que les hará cambiar su percepción de la misma.

Dominica Paleta, Karla Coronado, Claudio Roca, Rubén Zamora y Daniel Martínez conforman el elenco de la historia.

“Es un road trip con toda la familia. Mi personaje es el de una mujer independiente y loca por su carrera que tiene una relación, pero tiene miedo a ella porque sus padres son divorciados. Es alguien fuerte y decidida que se tiene que ir en este viaje por muchas partes como Bali”, cuenta.

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Terapia familiar tuvo “torta” bajo el brazo. La actriz hizo el call back (fase final de un casting) cuando tenía un embarazo de ocho meses y medio. Y se rodó cuando su bebé tenía tres meses de edad.

“La filmamos en San Miguel y por fortuna mis papás viven allá, me echaron la mano, y mi esposo. (Al bebé) Me lo llevaba de repente al set. La parte más dura para mí era que por un lado estaba feliz haciendo lo que me gusta, pero pues había cierta culpa que solemos sentir las mamás al dejarlo”.

“Ahora sé que comienza corrida en festivales y vamos a ver cuándo estrena comercialmente”, apunta.

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